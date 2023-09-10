Как будут учиться одесситы за границей

Школьники сидят за партами. Фото: Новини.LIVE

Одесским ученикам, которые параллельно учатся в зарубежных школах, объяснили, как будет проходить процесс обучения. Педагоги определили перечень предметов, которые будут изучаться в отдельных группах или классах.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"В настоящее время в Одессе определяют количество детей данной категории, родители которых изъявят желание воспользоваться данной возможностью. Параллельно определяем школы и предложим родителям переход в них. Как и раньше, место в учебном заведении, где ребенок учился до полномасштабного вторжения, сохранится до конца военного положения", — говорится в сообщении Буйневич.

Какие предметы будут изучаться отдельно

1-4 классы:

Украинский язык и литература;

Я исследую мир (в части гражданской и исторической образовательной отрасли).

5-9 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

Введение в историю Украины и гражданского образования (5 класс);

История Украины. Всемирная история (6 класс);

История Украины (7-9 классы);

Основы правоведения (9 класс);

География (8-9 классы).

10-11 классы:

Украинский язык;

Украинская литература;

История Украины;

Гражданское образование (10 класс);

География (11 класс);

Защита Украины.

"Также в рамках недельной нагрузки предусмотрены часы для индивидуальных занятий и консультаций: один в неделю для 1-4 классов и по два — для 5-11 классов", — добавила директор департамента образования.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день одна из самых больших проблем для одесских школьников — нехватка печатных учебников. Наиболее худшая ситуация в 5-6 классах.