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Проблема із підручниками в одеських школах залишається: який вихід

29 серпня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Проблема із підручниками в одеських школах залишається
Освітній процес. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на сьогодні одна із найбільших проблем для одеських школярів — брак друкованих підручників. Найгірша ситуація у 5-6 класах.

Про це під час брифінгу розказала директорка Департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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За її словами, забезпечення школу підручниками — функція держави. Якщо порівнювати із минулими роками, то нині лише 1,2,3,4 та 11 класи — 100%  мають їх у наявності.

"Найгірша ситуація 5 та 6 класи. Ми маємо 5 клас — 15% забезпечення, 6 клас — майже 40%. Навчальні заклади отримують зараз літературу, а тому сподіваємося, що найближчим часом вони ще надійдуть. Особисто я, як мати шестикласника, зробила вибір в сторону електронних підручників", — проінформувала Олена Буйневич.

Також вона додала, що завантажити всі електронні підручники можна на сайті Інституту модернізації освіти, Міносвіти або ж Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Нагадаємо, з 1 вересня дитячі садочки Одеси працюватимуть у двох форматах. Пріоритет надається дітям, чиї батьки офіційно працевлаштовані.

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