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Проблема с учебниками в одесских школах остается: какой выход

29 августа 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Проблема с учебниками в одесских школах остается
Образовательный процесс. Фото: Новини.LIVE
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

На сегодня одна из самых больших проблем для одесских школьников — нехватка печатных учебников. Худшая ситуация в 5-6 классах.

Об этом во время брифинга рассказала директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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По ее словам, обеспечение школы учебниками — функция государства. Если сравнивать с прошлыми годами, то сейчас только 1,2,3,4 и 11 классы — 100% имеют их в наличии.

"Худшая ситуация в 5 и 6 классах. У нас есть 5 класс — 15% обеспечения, 6 класс — почти 40%. Учебные заведения получают сейчас литературу, а потому надеемся, что в ближайшее время они еще поступят. Лично я, как мать шестиклассника, сделала выбор в сторону электронных учебников", — проинформировала Елена Буйневич.

Также она добавила, что скачать все электронные учебники можно на сайте Института модернизации образования, Минобразования или Департамента образования и науки Одесского городского совета.

Напомним, с 1 сентября детские сады Одессы будут работать в двух форматах. Приоритет предоставляется детям, чьи родители официально трудоустроены.

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