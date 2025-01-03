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Як одеситам дізнатися про статус своєї пенсії — інструкція

3 січня 2025 18:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як дізнатися про статус пенсії
Пенсіонер йде під дощем. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Інформацію про призначення пенсії одесити похилого віку можуть дізнатися не виходячи з дому, за допомогою інформаційного порталу Пенсійного фонду. Ці дані є конфіденційними й нікому, крім самого майбутнього пенсіонера, недоступні.

Про це розповіли у Пенсійному фонді.

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Як отримати інформацію

Щоби дізнатися про статус пенсії, треба зробити наступні кроки: 

  • авторизуватися на порталі ПФУ в один зі зручних способів;
  • у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.

Яку інформацію можна отримати

На порталі розміщені не тільки дані про статус, але й відскановані документи пенсійної справи та розпорядження про призначення або перерахунок виплати. Також там можна дізнатися:

  • вид пенсії;
  • загальну суму та її складові;
  • строк, на який призначена пенсія.

Нагадаємо, цього року українцям збільшили розмір трудового стажу, який дозволяє вийти на пенсію. Проте тим, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, обіцяють провести масштабну індексацію виплат.

Одеса пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд пенсія

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