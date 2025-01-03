Як дізнатися про статус пенсії

Як одеситам дізнатися про статус своєї пенсії — інструкція
Інформацію про призначення пенсії одесити похилого віку можуть дізнатися не виходячи з дому, за допомогою інформаційного порталу Пенсійного фонду. Ці дані є конфіденційними й нікому, крім самого майбутнього пенсіонера, недоступні.
Про це розповіли у Пенсійному фонді.
Як отримати інформацію
Щоби дізнатися про статус пенсії, треба зробити наступні кроки:
- авторизуватися на порталі ПФУ в один зі зручних способів;
- у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.
Яку інформацію можна отримати
На порталі розміщені не тільки дані про статус, але й відскановані документи пенсійної справи та розпорядження про призначення або перерахунок виплати. Також там можна дізнатися:
- вид пенсії;
- загальну суму та її складові;
- строк, на який призначена пенсія.
Нагадаємо, цього року українцям збільшили розмір трудового стажу, який дозволяє вийти на пенсію. Проте тим, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, обіцяють провести масштабну індексацію виплат.
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