Як дізнатися про статус пенсії

Пенсіонер йде під дощем. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE

Інформацію про призначення пенсії одесити похилого віку можуть дізнатися не виходячи з дому, за допомогою інформаційного порталу Пенсійного фонду. Ці дані є конфіденційними й нікому, крім самого майбутнього пенсіонера, недоступні.

Про це розповіли у Пенсійному фонді.

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Як отримати інформацію

Щоби дізнатися про статус пенсії, треба зробити наступні кроки:

авторизуватися на порталі ПФУ в один зі зручних способів;

у лівому боковому меню обрати розділ Моя пенсія.

Яку інформацію можна отримати

На порталі розміщені не тільки дані про статус, але й відскановані документи пенсійної справи та розпорядження про призначення або перерахунок виплати. Також там можна дізнатися:

вид пенсії;

загальну суму та її складові;

строк, на який призначена пенсія.

Нагадаємо, цього року українцям збільшили розмір трудового стажу, який дозволяє вийти на пенсію. Проте тим, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, обіцяють провести масштабну індексацію виплат.