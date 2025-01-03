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Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция

3 января 2025 18:52
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Как узнать о статусе пенсии
Пенсионер идет под дождем. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Информацию о назначении пенсии одесситы пожилого возраста могут узнать не выходя из дома, с помощью информационного портала Пенсионного фонда. Эти данные являются конфиденциальными и никому, кроме самого будущего пенсионера, недоступны.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

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Как получить информацию

Чтобы узнать о статусе пенсии, надо сделать следующие шаги:

  • авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;
  • в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".

Какую информацию можно получить

На портале размещены не только данные о статусе, но и отсканированные документы пенсионного дела и распоряжения о назначении или перерасчете выплаты. Также там можно узнать:

  • вид пенсии;
  • общую сумму и ее составляющие;
  • срок, на который назначена пенсия.

Напомним, в этом году украинцам увеличили размер трудового стажа, который позволяет выйти на пенсию. Однако тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, обещают провести масштабную индексацию выплат.

Одесса пенсии пенсионеры Пенсионный Фонд пенсия

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