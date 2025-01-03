Как узнать о статусе пенсии

Пенсионер идет под дождем. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Информацию о назначении пенсии одесситы пожилого возраста могут узнать не выходя из дома, с помощью информационного портала Пенсионного фонда. Эти данные являются конфиденциальными и никому, кроме самого будущего пенсионера, недоступны.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде.

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Как получить информацию

Чтобы узнать о статусе пенсии, надо сделать следующие шаги:

авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;

в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".

Какую информацию можно получить

На портале размещены не только данные о статусе, но и отсканированные документы пенсионного дела и распоряжения о назначении или перерасчете выплаты. Также там можно узнать:

вид пенсии;

общую сумму и ее составляющие;

срок, на который назначена пенсия.

Напомним, в этом году украинцам увеличили размер трудового стажа, который позволяет выйти на пенсию. Однако тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, обещают провести масштабную индексацию выплат.