Как узнать о статусе пенсии

Как одесситам узнать о статусе своей пенсии — инструкция
Информацию о назначении пенсии одесситы пожилого возраста могут узнать не выходя из дома, с помощью информационного портала Пенсионного фонда. Эти данные являются конфиденциальными и никому, кроме самого будущего пенсионера, недоступны.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде.
Как получить информацию
Чтобы узнать о статусе пенсии, надо сделать следующие шаги:
- авторизоваться на портале ПФУ одним из удобных способов;
- в левом боковом меню выбрать раздел "Моя пенсия".
Какую информацию можно получить
На портале размещены не только данные о статусе, но и отсканированные документы пенсионного дела и распоряжения о назначении или перерасчете выплаты. Также там можно узнать:
- вид пенсии;
- общую сумму и ее составляющие;
- срок, на который назначена пенсия.
Напомним, в этом году украинцам увеличили размер трудового стажа, который позволяет выйти на пенсию. Однако тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, обещают провести масштабную индексацию выплат.
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