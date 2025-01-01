Коли одесити зможуть вийти на пенсію

Пенсіонерка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Від сьогодні в Україні змінилися вимоги щодо виходу на пенсію за віком. Відтепер від громадян вимагатиметься більший трудовий стаж. Інші нововведення стосуються вікових надбавок до виплат.

Журналісти Новини.LIVE зібрали інформацію про зміни у пенсійному законодавстві.

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Вимоги до стажу

Від 1 січня, щоб вийти на пенсію у 60 років, треба мати 32 роки стажу. Ті, хто працював з офіційним оформленням менше, на заслужений відпочинок вийдуть пізніше:

при стажі 22-31 рік — у 63 роки;

при стажі 15-21 рік — у 65 років.

Якщо людина має стаж менше 15 років, по досягненню 65 років замість пенсії їй виплачуватиметься державна соціальна допомога. Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2361 грн) та середнім місячним доходом сім’ї на людину за останні шість місяців. Соціальна пенсія має обмеження, її розмір не може перевищувати суму прожиткового мінімуму для працездатної особи (3028 грн).

Вікові надбавки

Після досягнення 70 років до пенсії додаються ще 300 грн щомісяця. У 75 років пенсіонеру доплачуватимуть 456 грн, у 80 років — 570 грн. Надбавки не отримуватимуть ті, чия пенсія перевищує 10,3 тис. грн.

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