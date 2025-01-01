Когда одесситы смогут выйти на пенсию

Пенсионерка идет по улице. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

С сегодняшнего дня в Украине изменились требования по выходу на пенсию по возрасту. Теперь от граждан потребуется больший трудовой стаж. Другие нововведения касаются возрастных надбавок к выплатам.

Журналисты Новини.LIVE собрали информацию об изменениях в пенсионном законодательстве.

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Требования к стажу

С 1 января, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 32 года стажа. Те, кто работал с официальным оформлением меньше, на заслуженный отдых выйдут позже:

при стаже 22-31 год — в 63 года;

при стаже 15-21 год — в 65 лет.

Если человек имеет стаж менее 15 лет, по достижению 65 лет вместо пенсии ему будет выплачиваться государственная социальная помощь. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2361 грн) и средним месячным доходом семьи на человека за последние шесть месяцев. Социальная пенсия имеет ограничение, ее размер не может превышать сумму прожиточного минимума для трудоспособного лица (3028 грн).

Возрастные надбавки

После достижения 70 лет к пенсии прибавляется еще 300 грн ежемесячно. В 75 лет пенсионеру будут доплачивать 456 грн, в 80 лет — 570 грн. Прибавки не будут получать те, чья пенсия превышает 10,3 тыс. грн.

Напомним, Новини.LIVE расспрашивали одесситов, какой должна быть минимальная пенсия. Раньше мы рассказывали, зачем получать пенсионное удостоверение.