Підтримайте активний спосіб життя: поради від медиків

Як підтримати активний спосіб життя: поради від медиків
Повсякденні турботи та задачі інколи зовсім не залишають часу та сил для занять спортом. Проте, навіть 30-40 хвилин активності на день допоможуть підтримати здоровʼя та покращити психологічний стан.
Україно-швейцарський проєкт "Діємо для здоров’я" підготували декілька простих ідей, які допоможуть додати в життя більше руху.
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Встановіть нагадування на телефоні
Раз на годину зробіть 5-хвилинні руханки або легкі вправи для спини. Це допоможе зменшити мʼязові спазми, покращити кровообіг та зробити перерву для очей. Головне правило — не ігноруйте ці нагадування.
Челендж активності з близькими
Влаштуйте змагання всередині родини — хто здійснив найбільше активності впродовж дня, той звільняється від прибирання чи приготування вечері. А за результатами місяця можна підготувати корисний подарунок для найактивнішого учасника.
Прогулянки під час обідньої перерви
Заплануйте в графіку дня такі перерви та виходьте на невеликі 20-хвилинні прогулянки. Найголовніше — зробити такі прогулянки невід'ємною частиною розпорядку дня та виходити, навіть якщо дуже ліньки. Це допоможе отримати щоденну порцію сонячного світла, підтримати серцево-судинну систему та зняти навантаження з очей.
Навесні люди починають шукати способи швидких методів скидання "зайвих" кілограмів. Часто у хід йдуть експрес-дієти, голодування, пігулки для схуднення. І ніхто не замислюється, що трохи ослаблений після зимової сплячки організм може сильно постраждати від непродуманих над ним дій. Одеські медики дали поради як правильно харчуватися навесні.