Поддержите активный образ жизни: советы от медиков

Спорт держит в тонусе как психологическое, так и физическое здоровье

Повседневные заботы и задачи иногда совсем не оставляют времени и сил для занятий спортом. Однако даже 30-40 минут активности в день помогут поддержать здоровье и улучшить психологическое состояние.

Украино-швейцарский проект "Действуем для здоровья" подготовили несколько простых идей, которые помогут добавить в жизнь больше движения.

Установите напоминание по телефону

Раз в час сделайте 5-минутные движения или легкие упражнения для спины. Это поможет снизить мышечные спазмы, улучшить кровообращение и сделать перерыв для глаз. Главное правило — не игнорируйте эти напоминания.

Челлендж активности с близкими

Устройте соревнования внутри семьи — кто совершил больше активности в течение дня, тот освобождается от уборки или приготовления ужина. А по результатам месяца можно подготовить полезный подарок для активного участника.

Прогулки во время обеденного перерыва

Запланируйте в график дня такие перерывы и выходите на небольшие 20-минутные прогулки. Самое главное — совершить такие прогулки неотъемлемой частью распорядка дня и выходить, даже если очень лень. Это поможет получить ежедневную порцию солнечного света, поддержать сердечно-сосудистую систему и снять нагрузку с глаз.

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