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Как поддержать активный образ жизни: советы от медиков

2 марта 2023 18:40
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Анна Мурадова
Редактор
Поддержите активный образ жизни: советы от медиков
Спорт держит в тонусе как психологическое, так и физическое здоровье
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Повседневные заботы и задачи иногда совсем не оставляют времени и сил для занятий спортом. Однако даже 30-40 минут активности в день помогут поддержать здоровье и улучшить психологическое состояние.

Украино-швейцарский проект "Действуем для здоровья" подготовили несколько простых идей, которые помогут добавить в жизнь больше движения.

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Установите напоминание по телефону

Раз в час сделайте 5-минутные движения или легкие упражнения для спины. Это поможет снизить мышечные спазмы, улучшить кровообращение и сделать перерыв для глаз. Главное правило — не игнорируйте эти напоминания.

Челлендж активности с близкими

Устройте соревнования внутри семьи — кто совершил больше активности в течение дня, тот освобождается от уборки или приготовления ужина. А по результатам месяца можно подготовить полезный подарок для активного участника.

Прогулки во время обеденного перерыва

Запланируйте в график дня такие перерывы и выходите на небольшие 20-минутные прогулки. Самое главное — совершить такие прогулки неотъемлемой частью распорядка дня и выходить, даже если очень лень. Это поможет получить ежедневную порцию солнечного света, поддержать сердечно-сосудистую систему и снять нагрузку с глаз.

Весной люди начинают искать способы быстрых методов сброса "лишних" килограммов. Часто в ход идут экспресс-диеты, голодание, пилюли для похудения. И никто не задумывается, что чуть-чуть ослабленный после зимней спячки организм может сильно пострадать от непродуманных над ним действий. Одесские медики дали советы, как правильно питаться весной.

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