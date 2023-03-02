Поддержите активный образ жизни: советы от медиков

Как поддержать активный образ жизни: советы от медиков
Повседневные заботы и задачи иногда совсем не оставляют времени и сил для занятий спортом. Однако даже 30-40 минут активности в день помогут поддержать здоровье и улучшить психологическое состояние.
Украино-швейцарский проект "Действуем для здоровья" подготовили несколько простых идей, которые помогут добавить в жизнь больше движения.
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Установите напоминание по телефону
Раз в час сделайте 5-минутные движения или легкие упражнения для спины. Это поможет снизить мышечные спазмы, улучшить кровообращение и сделать перерыв для глаз. Главное правило — не игнорируйте эти напоминания.
Челлендж активности с близкими
Устройте соревнования внутри семьи — кто совершил больше активности в течение дня, тот освобождается от уборки или приготовления ужина. А по результатам месяца можно подготовить полезный подарок для активного участника.
Прогулки во время обеденного перерыва
Запланируйте в график дня такие перерывы и выходите на небольшие 20-минутные прогулки. Самое главное — совершить такие прогулки неотъемлемой частью распорядка дня и выходить, даже если очень лень. Это поможет получить ежедневную порцию солнечного света, поддержать сердечно-сосудистую систему и снять нагрузку с глаз.
Весной люди начинают искать способы быстрых методов сброса "лишних" килограммов. Часто в ход идут экспресс-диеты, голодание, пилюли для похудения. И никто не задумывается, что чуть-чуть ослабленный после зимней спячки организм может сильно пострадать от непродуманных над ним действий. Одесские медики дали советы, как правильно питаться весной.