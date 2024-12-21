рафік роботи установ на Різдво та Новий рік в Одесі

Повідомлення про вихідний. Фото: УНІАН

На Різдво та Новий рік графік роботи деяких установ в Україні зазнає змін. "Нова пошта" та "Укрпошта" частково закриють відділення, тоді як банки продовжать працювати за звичайним розкладом. Супермаркети можуть скоротити години роботи.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із сайтів установ.

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Як працюватиме "Нова пошта"

25 грудня — за звичайним розкладом;

31 грудня — з 9:00 до 17:00;

1 січня — вихідний.

Графік роботи "Нової пошти". Фото: скриншот

Як працюватиме "Укрпошта"

24 грудня — відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком роботи до 17:00

25 грудня — відділення Укрпошти працюють за своїми стандартними графіками

31 грудня — відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком роботи до 17:00

1 січня — вихідний.

Графік роботи "Укрпошти". Фото: скриншот

Як працюватимуть банки в Одесі на свята

Банківські установи працюватимуть без змін, забезпечуючи доступність своїх послуг у звичайному режимі.

Як працюватимуть магазини

Супермаркети, як правило, скорочують години роботи на 1-2 години під час святкувань Різдва та Нового року. Точний графік роботи кожного магазину рекомендується уточнювати на місці.

Святкові дні можуть вплинути на вашу планову діяльність, тому радимо перевіряти актуальні розклади та планувати візити заздалегідь.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Одеській області діє комендантська година, наразі вона триває з 00:00 до 05:00.

Порушників комендантської години перевірятимуть і затримуватимуть

Крім того, на посилене патрулювання вийдуть правоохоронці. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їх документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи чи перевірки цієї особи

Заборони, які діють на Одещині

Нагадаємо, виходити на вулиці дозволяється лише за наявності спеціальних перепусток або в разі необхідності пройти в найближче укриття під час повітряної небезпеки. Громадян закликають планувати свої справи та маршрути таким чином, щоб до початку комендантської години бути в безпечному місці.