рафик работы учреждений на Рождество и Новый год в Одессе.

Уведомление о выходном. Фото: УНИАН

На Рождество и Новый год график работы некоторых учреждений в Украине претерпевает изменения. "Новая почта" и "Укрпочта" частично закроют отделения, в то время как банки продолжат работать по обычному расписанию. Супермаркеты могут сократить часы работы.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с сайтов учреждений.

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Как будет работать "Новая почта"

25 декабря — по обычному расписанию;

31 декабря — с 9:00 до 17:00;

1 января — выходной.

График работы "Новой почты". Фото: скриншот

Как будет работать "Укрпочта"

24 декабря — отделения Укрпочты работают по сокращенному графику работы до 17:00

25 декабря — отделения Укрпочты работают по своим стандартным графикам

31 декабря — отделения Укрпочты работают по сокращенному графику работы до 17:00

1 января — выходной.

График работы "Укрпочты". Фото: скриншот

Как работать банки в Одессе на праздники

Банковские учреждения будут работать без изменений, обеспечивая доступность своих услуг в обычном режиме.

Как будут работать магазины

Супермаркеты, как правило, сокращают часы работы на 1-2 часа во время празднований Рождества и Нового года. Точный график работы каждого магазина рекомендуется уточнять на месте.

Праздничные дни могут повлиять на вашу плановую деятельность, поэтому рекомендуем проверять актуальные расписания и планировать визиты заранее.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00.

Нарушителей комендантского часа будут проверять и задерживать

Кроме того, на усиленное патрулирование выйдут правоохранители. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица

Запреты, действующие в Одесской области

Напомним, выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждане призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть в безопасном месте.