рафик работы учреждений на Рождество и Новый год в Одессе.

Как будут работать банки, почта и магазины в Одессе на праздники
На Рождество и Новый год график работы некоторых учреждений в Украине претерпевает изменения. "Новая почта" и "Укрпочта" частично закроют отделения, в то время как банки продолжат работать по обычному расписанию. Супермаркеты могут сократить часы работы.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали с сайтов учреждений.
Как будет работать "Новая почта"
- 25 декабря — по обычному расписанию;
- 31 декабря — с 9:00 до 17:00;
- 1 января — выходной.
Как будет работать "Укрпочта"
24 декабря — отделения Укрпочты работают по сокращенному графику работы до 17:00
25 декабря — отделения Укрпочты работают по своим стандартным графикам
31 декабря — отделения Укрпочты работают по сокращенному графику работы до 17:00
1 января — выходной.
Как работать банки в Одессе на праздники
Банковские учреждения будут работать без изменений, обеспечивая доступность своих услуг в обычном режиме.
Как будут работать магазины
Супермаркеты, как правило, сокращают часы работы на 1-2 часа во время празднований Рождества и Нового года. Точный график работы каждого магазина рекомендуется уточнять на месте.
Праздничные дни могут повлиять на вашу плановую деятельность, поэтому рекомендуем проверять актуальные расписания и планировать визиты заранее.
Напомним, с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00.
Нарушителей комендантского часа будут проверять и задерживать
Кроме того, на усиленное патрулирование выйдут правоохранители. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица
Запреты, действующие в Одесской области
Напомним, выходить на улицы разрешается только при наличии специальных пропусков или при необходимости пройти в ближайшее укрытие во время воздушной опасности. Граждане призывают планировать свои дела и маршруты таким образом, чтобы к началу комендантского часа быть в безопасном месте.
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