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Як працюватимуть ЦНАП в Одесі на свята

31 грудня 2024 12:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як працюватиме одеський ЦНАП на свята
Як працюватиме ЦНАП на свята. Фото: Одеський ЦНАП
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На Новий рік графік роботи Центрів надання адміністративних послуг в Одесі зазнає змін. Втім, вже за день установи працюватиме у звичному режимі.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Завтра, 1 січня, установа прийматиме відвідувачів з 9:30 до 13:00. З четверга, 2 січня, Центр працюватиме у звичайному режимі.

Як працюватимуть інші установи на свята

Банківські установи працюватимуть без змін, забезпечуючи доступність своїх послуг у звичайному режимі.

Супермаркети, як правило, скорочують години роботи на 1-2 години під час святкувань Різдва та Нового року. Точний графік роботи кожного магазину рекомендується уточнювати на місці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як працюватимуть у святкові дні "Укрпошта" і "Нова пошта". Також ми писали, чого не можна робити на Новий рік.

Одеса свята адміністративні послуги Новини Одеси графік

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14:01 Мир між Україною та Росією буде у 2025 році, — FT

13:52 В Міненерго відповіли, скільки газової генерації вже підключено

13:45 Італія виділить пакет допомоги Україні на відновлення енергетики

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