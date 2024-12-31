Як працюватиме одеський ЦНАП на свята

Як працюватиме ЦНАП на свята. Фото: Одеський ЦНАП

На Новий рік графік роботи Центрів надання адміністративних послуг в Одесі зазнає змін. Втім, вже за день установи працюватиме у звичному режимі.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Завтра, 1 січня, установа прийматиме відвідувачів з 9:30 до 13:00. З четверга, 2 січня, Центр працюватиме у звичайному режимі.

Як працюватимуть інші установи на свята

Банківські установи працюватимуть без змін, забезпечуючи доступність своїх послуг у звичайному режимі.

Супермаркети, як правило, скорочують години роботи на 1-2 години під час святкувань Різдва та Нового року. Точний графік роботи кожного магазину рекомендується уточнювати на місці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як працюватимуть у святкові дні "Укрпошта" і "Нова пошта". Також ми писали, чого не можна робити на Новий рік.