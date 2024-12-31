Как будет работать одесский ЦПАУ в праздники

Как будет работать ЦПАУ в праздники. Фото: Одесский ЦПАУ

На Новый год график работы Центров предоставления административных услуг в Одессе претерпевает изменения. Впрочем, уже через день учреждение будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Завтра, 1 января, учреждение будет принимать посетителей с 9:30 до 13:00. С четверга, 2 января Центр будет работать в обычном режиме.

Как будут работать другие учреждения по праздникам

Банковские учреждения будут работать без изменений, обеспечивая доступность своих услуг в обычном режиме.

Супермаркеты, как правило, сокращают часы работы на 1-2 часа во время празднований Рождества и Нового года. Точный график работы каждого магазина рекомендуется уточнять на месте.

Напомним, ранее мы сообщали, как будут работать в праздничные дни "Укрпочта" и "Новая почта". Также мы писали, что нельзя делать на Новый год.