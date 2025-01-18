Що робити, якщо вимагають хабар — поради юристів

Передавання грошей під час давання хабаря. Фото ілюстративне: pixabay

Давання та отримання хабаря є кримінально караними діяннями. Фахівці наголошують, що навіть спроба запропонувати гроші посадовцю може обернутися кримінальною справою для обох сторін. Щоб уникнути цього, важливо знати свої права та правильно фіксувати спробу вимагання.

Як уникнути покарання за хабарництво, журналістам Новини.LIVE розповів одеський адвокат Олексій Шалару.

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Відповідальність двох сторін

За його словами, хабарництво залишається однією з ключових проблем в Україні, але далеко не всі розуміють, що відповідальність за корупцію лежить як на тому, хто вимагає, так і на тому, хто дає.

"Якщо ви даєте хабаря, це так само кримінальна відповідальність, як і його отримання", — зазначає адвокат Олексій Шалару.

За його словами, найважливіше у таких ситуаціях — діяти згідно із законом. Якщо у вас просять неправомірну винагороду, ви можете зафіксувати цей факт і звернутися до поліції

"Відеофіксація тільки, більше ніяк. Без фіксації — це просто слова", — каже адвокат.

Він також додав, що без відео чи аудіофіксації довести факт хабарництва практично неможливо, а найкращий спосіб захистити себе та уникнути покарання — одразу повідомити про ситуацію до правоохоронних органів.

Яке покарання за хабарництво

Додамо, що відповідальність за давання хабаря передбачена статтею 369 Кримінального кодексу України й карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. За вимагання хабаря карає стаття 368. Санкція передбачає від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, у Верховній Раді з'явився законопроєкт, який надає правникам можливість отримати відстрочку від мобілізації. Також ми писали, що у Києві посадовиця лікарні за підтвердження групи інвалідності вимагала у ветерана хабар у розмірі 5 тисяч доларів.