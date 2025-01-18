Что делать, если требуют взятку — советы юристов

Передача денег во время дачи взятки. Фото иллюстративное: pixabay

Дача и получение взятки являются уголовно наказуемыми деяниями. Специалисты отмечают, что даже попытка предложить деньги чиновнику может обернуться уголовным делом для обеих сторон. Чтобы избежать этого, важно знать свои права и правильно фиксировать попытку вымогательства.

Как избежать наказания за взяточничество, журналистам Новини.LIVE рассказал одесский адвокат Алексей Шалару.

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Ответственность двух сторон

По его словам, взяточничество остается одной из ключевых проблем в Украине, но далеко не все понимают, что ответственность за коррупцию лежит как на том, кто требует, так и на том, кто дает.

"Если вы даете взятку, это так же уголовная ответственность, как и ее получение", — отмечает адвокат Алексей Шалару.

По его словам, самое важное в таких ситуациях — действовать согласно закону. Если у вас просят неправомерное вознаграждение, вы можете зафиксировать этот факт и обратиться в полицию.

"Видеофиксация только, больше никак. Без фиксации — это просто слова", — говорит адвокат.

Он также добавил, что без видео- или аудиофиксации доказать факт взяточничества практически невозможно, а лучший способ защитить себя и избежать наказания — сразу сообщить о ситуации в правоохранительные органы.

Какое наказание за взяточничество

Добавим, что ответственность за дачу взятки предусмотрена статьей 369 Уголовного кодекса Украины и наказывается штрафом от 500 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок. За вымогательство взятки наказывает статья 368. Санкция предусматривает от 750 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Верховной Раде появился законопроект, который предоставляет юристам возможность получить отсрочку от мобилизации. Также мы писали, что в Киеве чиновница больницы за подтверждение группы инвалидности вымогала у ветерана взятку в размере 5 тысяч долларов.