Як в Одесі працюватимуть пошта, банки та магазини на свята — деталі

Повідомлення про вихідний. Фото: УНІАН

На Різдво та Новий рік графік роботи деяких послугових установ в Україні зміниться. А от банки працюватимуть за звичайним графіком.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися із сайтів установ.

Читайте також:

Як працюватиме "Нова пошта"

31 грудня — з 9:00 до 17:00;

1 січня — вихідний.

Як працюватиме "Укрпошта"

1 січня — вихідний.

Банки

Банки в Україні працюватимуть за звичайним графіком, не змінюючи свого розкладу через святкові дні.

Магазини

Супермаркети можуть встановлювати індивідуальний графік роботи, але зазвичай вони можуть скоротити години роботи на 1-2 години під час святкування Різдва та Нового року. Точний графік кожного магазину може відрізнятися, тому рекомендуємо перевірити цю інформацію на місці.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Одеській області діє комендантська година, наразі вона триває з 00:00 до 05:00. У новорічну ніч її не скасовуватимуть через небезпеку провокацій.

Також ми писали, що свято Різдва, 25 грудня, офіційно не буде вихідним днем в Україні через воєнний стан. Втім, приватні підприємства можуть формувати робочий графік на власний розсуд.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток. Відтепер максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами становитить від 15 до 30 днів на рік. Також відпустку можна поділити на частини будь-якої тривалості, утім за певних умов.