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Как в Одессе будут работать почта, банки и магазины на праздники — подробности

23 декабря 2023 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Как в Одессе будут работать почта, банки и магазины на праздники — подробности
Уведомление о исходном. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На Рождество и Новый год график работы некоторых услуг в Украине изменится. А вот банки будут работать в обычном графике.

Об этом журналисты Новости.LIVE узнали с сайтов учреждений.

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  • 31 декабря — с 9:00 до 17:00;
  • 1 января — выходной.

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  • 1 января — выходной.

Банки

  • Банки в Украине будут работать в обычном графике, не меняя своего расписания через праздничные дни.

Магазины

Супермаркеты могут устанавливать индивидуальный график работы, но обычно они могут сократить час работы на 1-2 часа во время празднования Рождества и Нового года. Точный график каждого магазина может разниться, поэтому рекомендуем проверить эту информацию на месте.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Одесской области действует комендантский час, сейчас он длится с 00:00 до 05:00. В новогоднюю ночь ее не будут отменять из-за опасности провокаций.

Также мы писали, что праздник Рождества, 25 декабря, официально не будет выходным днем в Украине из-за военного положения. Впрочем, частные предприятия могут формировать рабочий график по своему усмотрению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков. Теперь максимальный срок предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам составляет от 15 до 30 дней в году. Также отпуск можно поделить на части хоть какой длительности, впрочем, при определенных условиях.

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