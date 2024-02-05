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Як вибори у США вплинуть на війну в Україні — чи варто очікувати мирних перемовин

5 лютого 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Як вибори у США вплинуть на війну в Україні — чи варто очікувати мирних перемовин
Дебати Трампа та Байдена. Фото: CNN
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Останнім часом тема президентських виборів у США набуває дедалі більшої актуальності в українському просторі, адже частково від них залежить подальший перебіг війни. Республіканці спекулюють на тому, аби примусити Україну до мирних перемовин з країною-агресоркою у разі перемоги їхнього найяскравішого представника — Дональда Трампа. 

Про те, на скільки можлива така ситуація та як зміниться ситуація в Україні після завершення виборчої гонки у США ексклюзивно журналістам Новини.LIVE розповів політолог Олексій Буряченко. 

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Чи сяде Україна за стіл перемовин

Політолог зазначає, що навіть у разі перемоги республіканця, різко змінити вектор політики щодо України у Штатах не вдасться, адже на цей час працюватимуть програми допомоги, які не можна скасувати. Також доведеться переформатувати всю зовнішню політику, що майже неможливо. 

"У Сполучених Штатах дуже сильні інститути, і доктрина безпеки в тому числі. Вони вищі, ніж конгрес та сенат. Та навіть вищі, ніж президент. Якісь кардинальні зміни можливі лише у разі повного руйнування політичної системи країни", — сказав Олексій Буряченко.

Україна — важливий геополітичний гравець

Крім того, експерт вважає, що Захід максимально підтримуватиме Україну до тих пір, поки бачить у цьому вигоду. Зокрема, США та ЄС нарощують свою бойову спроможність, надаючи необхідну допомогу нам.

"Допоки Україна ослабляє Російську Федерацію, це вигідно як і Європейському Союзу, який може розкрутити свій ВПК, так і Сполученим Штатам", — підсумував політолог. 

Нагадаємо, найближчим часом ЄС підготує новий пакет санкцій проти Росії. У цьому документі обмежень Польща буде стояти на тому, аби Україна мала змогу отримати відсотки від заморожених активів країни-агресорки. Йдеться про 300 мільярдів євро, які опинилися на Заході на початку повномасштабного вторгнення. 

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