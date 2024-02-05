Как выборы в США повлияют на войну в Украине — стоит ли ожидать мирных переговоров
В последнее время тема президентских выборов в США приобретает все большую актуальность в украинском пространстве, ведь частично от них зависит дальнейшее течение войны. Республиканцы спекулируют на том, чтобы принудить Украину к мирным переговорам со страной-агрессорой в случае победы их яркого представителя — Дональда Трампа.
О том, насколько возможна такая ситуация и как изменится ситуация в Украине после завершения избирательной гонки в США эксклюзивно журналистам Новини.LIVE рассказал политолог Алексей Буряченко.
Сядет ли Украина за стол переговоров
Политолог отмечает, что даже в случае победы республиканца резко изменить вектор политики в отношении Украины в Штатах не удастся, ведь в настоящее время будут работать программы помощи, которые нельзя отменить. Также придется переформатировать всю внешнюю политику, что почти невозможно.
"В Соединенных Штатах очень сильные институты, и доктрина безопасности, в том числе. Они выше, чем конгресс и сенат. И даже выше, чем президент. Какие-то кардинальные изменения возможны только в случае полного разрушения политической системы страны", — сказал Алексей Буряченко.
Украина – важный геополитический игрок
Кроме того, эксперт считает, что Запад будет максимально поддерживать Украину до тех пор, пока видит в этом выгоду. В частности, США и ЕС наращивают свою боевую способность, оказывая нам необходимую помощь.
"Пока Украина ослабляет Российскую Федерацию, это выгодно как и Европейскому Союзу, который может раскрутить свой ВПК, так и Соединенным Штатам", — подытожил политолог.
Напомним, в ближайшее время ЕС подготовит новый пакет санкций против России. В этом документе ограничений Польша будет стоять на том, чтобы Украина могла получить проценты от замороженных активов страны-агрессора. Речь идет о 300 миллиардах евро, оказавшихся на Западе в начале полномасштабного вторжения.
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