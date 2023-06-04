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Як вівчарка допомагає миколаївським морпіхам у боротьбі проти ворога

4 червня 2023 13:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Як вівчарка допомагає морпіхам у боротьбі проти ворога
Німецька вівчарка Цезар. Фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського
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Беженар Тетяна
журналіст

Вівчарка Цезар разом зі своїм господарем морським піхотинцем боронить країну від агресора. На рахунку пса-побратима звільнення Херсонщини, виявлення ворожих розтяжок та порятунок українських захисників.

Про це повідомляє 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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Пес Цезар на службі

Миколаївець на псевдо "Космос" з травня 2022 року боронить Україну у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Разом з побратимами-морпіхами пес брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Зокрема, знайшов три ворожі розтяжки та вчасно попередив про них наших воїнів. Має кульове поранення, яке отримав під час розвідки боєм підрозділу.

"Одного разу під Авдіївкою наша група попала в оточення. Хлопці з аеророзвідки помітили собаку та допомогли нам вийти з оточення неушкодженими. Якби не Цезар, то легко б могли сплутати з ворогом",— розказав господар вівчарки.

Наразі, оклигавши після поранення пес-побратим продовжує нести службу у колективі морських піхотинців, покращуючи морально-психологічний стан бійців. 

Нагадаємо, у рамках відзначення Дня морської піхоти України в Одесі відбулась церемонія підняття прапора. Під час урочистостей всі учасники заходу згадали хвилиною мовчання загиблих морпіхів, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави.

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