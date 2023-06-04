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Как овчарка помогает николаевским морпехам в борьбе против врага

4 июня 2023 13:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Как овчарка помогает морпешкам в борьбе против врага
Немецкая овчарка Цезарь. Фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Овчарка Цезарь вместе со своим хозяином морским пехотинцем защищает страну от агрессора. На счету пса-побратима освобождение Херсона, выявление вражеских растяжек и спасение украинских защитников.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

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Пес Цезарь на службе

Николаевец на псевдо "Космос" с мая 2022 защищает Украину в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского. Его овчарка Цезарь бок о бок с ним во всех боевых операциях. Вместе с собратьями-морпехами пес участвовал в освобождении правобережья Херсонщины. В частности, нашел три вражеских растяжки и предупредил о них наших воинов. Имеет пулевое ранение, полученное во время разведки боем подразделения.

"Однажды под Авдеевкой наша группа попала в окружение. Ребята из аэроразведки заметили собаку и помогли нам выйти из окружения невредимыми. Если бы не Цезарь, то легко могли бы спутать с врагом", — рассказал хозяин овчарки.

В настоящее время, прийдя в себя после ранения пес продолжает нести службу в коллективе морских пехотинцев, улучшая морально-психологическое состояние бойцов.

Напомним, в рамках Дня морской пехоты Украины в Одессе состоялась церемония поднятия флага. Во время торжества все участники мероприятия вспомнили минутой молчания погибших морпехов, отдавших свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства.

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