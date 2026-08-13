Як заощадити на відпочинку в Одесі: ціни та поради

Центр Одеси. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

Одеса літом може здаватися містом, де гроші зникають швидше, ніж тане морозиво на сонці. Але якщо не ганятися за житлом біля Дерибасівської, знати місця з домашньою їжею та не будувати відпочинок лише навколо платних розваг, бюджет можна скоротити в рази. І тоді виявиться, що море, старі дворики, світанок під фортепіано й цілий день у місті можуть коштувати дешевше, ніж одна вечеря в туристичному ресторані.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, як зекономити на відпочинку в Одесі — від дороги та недорогого житла до харчування, безкоштовних розваг і бюджету на один день.

Проїзд до Одеси

Починається подорож з дороги. В сезон знайти квитки на потяг не так вже й легко. Тому на цьому етапі можливо зекономити, якщо замість купівлі місця в автобусі, домовитись з попутником або спробувати доїхати автостопом. Таким чином, замість середньої ціни на автобуси від Києва до Одеси в 1000 гривень, можна знайти пропозиції на BlaBlaCar від 210 гривень.

Ціни на подорож з попутником. Фото: скріншот blablacar.com.ua

Недороге житло

Один зі способів зекономити на житлі — шукати невеликі квартири не в самому центрі. Наприклад, на 5-й станції Великого Фонтану однокімнатне помешкання для двох на 18–19 серпня можна знайти за 351 гривню за ніч. У квартирі є кухня, кондиціонер, пральна машина, інтернет і все необхідне для короткої зупинки, тож частину витрат можна скоротити ще й завдяки можливості готувати самостійно.

Квартира на 5-й станції Великого Фонтану. Фото: скріншот airbnb.com.ua

У центрі Одеси житло вже коштує трохи дорожче. Наприклад, кімната для двох на 18–19 серпня обійдеться у 413 гривень за ніч зі знижкою замість 516 гривень. У номері є Wi-Fi, кондиціонер та окреме робоче місце, але туалет спільний. Водночас за вищу ціну турист отримує зручне розташування: багато центральних локацій можна обійти пішки й не витрачатися на транспорт.

Квартира в центрі. Фото: скріншот airbnb.com.ua

Як зекономити на їжі

На харчуванні в Одесі теж можна помітно зекономити, якщо не прив’язуватися до ресторанів у туристичних районах. Найдешевше зазвичай обходяться їдальні або невеликі кафе з домашньою кухнею, де можна взяти повноцінний обід без великої націнки за розташування чи сервіс, та стріт-фуд. Також можна обирати квартиру з кухнею й частину страв готувати самостійно. Навіть якщо так робити лише зі сніданками чи вечерями, витрати на харчування за кілька днів відпочинку помітно зменшаться.

Столова на Привозі

Один із таких варіантів можна знайти біля Привозу. Порція борщу в 400 грам тут коштує 65 гривень, гарніри — приблизно 28–38 гривень, а м’ясні та рибні страви — переважно від 38 до 70 гривень. Наприклад, порція пюре з курячою котлетою обійдеться приблизно у 74 гривні, а якщо додати борщ і компот за 30 гривень, повноцінний обід коштуватиме близько 169 гривень.

Столова на Привозі. Фото: Google Maps

Кафе "Ліра"

Щоб в подорожі проникнутись справжнім одеським колоритом необов’язково йти в дорогі ресторани, альтернатива — маленьке кафе "Ліра", яке працює вже близько 45 років на Базарній. Тут усе дуже по-домашньому: простий затишний інтер’єр, знайомі багатьом речі з минулого й така атмосфера, ніби зайшов не в кафе, а в гості. За основну страву з гарніром і салатом тут просять переважно 150–160 гривень. Наприклад, рибні котлети з гарніром коштують 150 гривень. І бонусом до економії буде трохи тієї самої старої Одеси з характером.

Кафе "Ліра" всередині. Фото: Google Maps

Шаурма "Pit Stop"

Якщо на довгий обід часу немає, альтернативою може стати стріт-фуд. А в Одесі шаурма — це взагалі окрема гастрономічна історія: місцеві часто радять її туристам як один із тих перекусів, які варто спробувати хоча б раз. Бюджетний заклад Pit Stop пропонує класичну шаурму від 150 гривень за маленьку до 185 гривень за велику. Є й більш незвичні варіанти — з беконом, грибами чи навіть грушею за 185–200 гривень.

Шаурма "Pit Stop". Фото: Google Maps

Розваги без переплат

Якщо добрались до міста — головний квиток в музей ви вже отримали. Тут на вулицях і італійська, і грецька, і навіть французька архітектура. Для першого знайомства з містом достатньо пройтися Дерибасівською та Міським садом, Приморським бульваром і Потьомкінськими сходами — саме ці місця візитівки Одеси. Якщо хочеться більше зелені, безкоштовною прогулянкою може стати парк Шевченка, Стамбульський, Грецький або парк Перемоги. А за атмосферою старої Одеси можна зайти до Кутка Старої Одеси — це невеликий музей просто неба з історичними деталями, старовинною альтанкою, містком та іншими експонатами.

Люди в центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Не варто забувати і про море, за яким туристи їдуть з усіх куточків країни. Але й звичайний похід до узбережжя можна зробити цікавішим — наприклад, зустріти світанок разом із "Піаноморе". Рано-вранці біля води збираються люди, щоб послухати живу фортепіанну музику просто неба й побачити, як над морем сходить сонце. Такий початок дня не потребує великих витрат, зате точно запам’ятається краще за звичайну прогулянку пляжем. Головне перевірити в соціальних мережах завчасно розклад таких подій.

"Піаноморе". Фото: Insta _olga_kalinchuk

Вартість на одну особу

Якщо без зайвого шику, то день в Одесі можна вкласти приблизно у 550–590 гривень з людини. Близько 180 гривень піде на ніч у квартирі, якщо ділити її на двох, ще 70–100 гривень — на простий зроблений власноруч сніданок в квартирі. Пообідати домашньою їжею в "Лірі" можна приблизно за 150–160 гривень, а ввечері взяти шаурму — ще від 150 гривень. На розвагах при цьому цілком реально взагалі не витрачатись: гуляти центром, дійти до моря, зустріти світанок під "Піаноморе" й більшу частину міста пройти пішки.

Дерибасівська в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Тож Одеса зовсім не обов’язково має бути дорогою. Якщо трохи відійти від туристичних маршрутів, не переплачувати за житло в самому центрі, чергувати кафе з домашньою їжею та більше гуляти пішки, витрати можна помітно скоротити. І при цьому відпочинок не стане біднішим на враження — море, старі вулиці, одеські дворики, світанки й міський колорит усе одно залишаться безкоштовними.

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