Житло в Одесі у серпні: ціни у різних районах міста

Відпочивальники на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На календарі вже серпень, а це означає, що сезон відпочинку виходить на фінішну пряму. Саме зараз багато хто шукає можливість провести кілька днів в Одесі та насолодитись літом, морем і містом. Вибір житла сьогодні великий, але різниця в цінах в різних місцях відчутна. Але під час відпустки, як завжди, найбільше грошей витрачають на житло. Сьогодні в Південній Пальмірі вибір великий, і ціни також різняться — усе залежить від багатьох факторів.

Журналісти Новини.LIVE порівняли, скільки коштує житло для двох у різних районах Одеси — від бюджетного хостелу до преміального готелю біля моря.

Селище Котовського

Якщо бюджет обмежений, це не означає, що доведеться відмовитися від моря. На селищі Котовського житло для двох можна знайти вже від 540 гривень за добу. Окрема квартира біля Лузанівки коштуватиме від 1260 гривень, а номер у готелі — приблизно від 1600 гривень. Водночас нижча ціна, то простішими будуть умови і більше відстань від культурного центру міста.

Хостел Logovo Hostel

Logovo Hostel розташований на вулиці Долинській. Хостел зазначає, що до центру можна дістатися приблизно за 15 хвилин, проте це, ймовірно, без урахування очікування транспорту та заторів. Найближчий пляж — Лузанівка, відстань до якого становить близько 3,2 кілометра і він з початку повномасштабного вторгнення з боку РФ закритий для купання. Номер категорії "Економ" розрахований на чотирьох гостей і коштує 270 гривень з одного, тобто — 540 з двох людей. Гостям доступні кондиціонер, холодильник, LED-телевізор і безкоштовний Wi-Fi. Біля вікна облаштовано столик і два диванчики, де можна поїсти, попрацювати або відпочити. Для кожного гостя передбачено індивідуальну розетку та окрему шафку, що замикається. На вікнах встановлені сонцезахисні ролети, а сам номер зачиняється за допомогою карти-ключа. Ванна кімната та кухня у хостелі спільні.

Номери в Logovo Hostel. Фото: скріншот logovo-hostel.com.ua

Економ номер в Logovo Hostel. Фото: скріншот logovo-hostel.com.ua

Квартира у моря, пляж Лузанівка

Апартаменти знаходяться на Миколаївській дорозі. Найближче пляж Лузанівка, але оскільки купатися там не можна, то потрібно буде їхати в бік Пересипу хвилин 5 на транспорті. До Дерибасівської громадським транспортом варто закладати орієнтовно 45–60 хвилин, а в години пік — довше. За 1260 гривень на добу пропонують окрему квартиру площею 20 квадратних метрів для двох гостей із видом на море. У помешканні є кондиціонер, диван-ліжко, безкоштовний Wi-Fi, окрема ванна кімната та повністю обладнана кухня з холодильником, мікрохвильовою піччю, електрочайником і посудом. Також гостям доступні пральна машина, рушники та постільна білизна.

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Квартира у моря, пляж Лузанівка. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти з 1 спальнею. Фото: скріншот Booking.com

Готель Vilari Odessa

Готель розташований на вулиці Сєрогодського. До Дерибасівської звідси близько 10 кілометрів. Поїздка громадським транспортом орієнтовно триватиме 45–60 хвилин, а в години пік може зайняти більше часу. де можна купатися за 10 хвилин їзди. За 1600 гривень на добу двом гостям пропонують стандартний номер площею 16 квадратних метрів із широким двоспальним ліжком. У номері є кондиціонер, телевізор, холодильник, робочий стіл, окрема ванна кімната, безкоштовний Wi-Fi та вихід на патіо або терасу. Також гості можуть користуватися кухнею з плитою, мікрохвильовою піччю, чайником, тостером і необхідним посудом. На території є сад, зона барбекю, місця для відпочинку та сезонний відкритий басейн, відвідування якого оплачується окремо.

Готель Vilari Odessa. Фото: скріншот Booking.com

Стандартний двомісний номер в Villari Odessa. Фото: скріншот Booking.com

Київський район

У Київському районі ціни на житло вже помітно вищі, однак і вибір комфортніший. Для двох гостей проживання вийде 1200 гривень за добу в хостелі, окремі апартаменти коштують орієнтовно 2500 гривень, а номер у готелі з басейном і сніданком — близько 5700 гривень. Тобто тут можна обрати як відносно бюджетний варіант біля моря, так і повноцінний готельний відпочинок із додатковими послугами.

Happy Home Hostel

Хостел знаходиться на Фонтанській дорозі. До Дерибасівської звідси близько 8–9 кілометрів, тому поїздка громадським транспортом орієнтовно триватиме 40–55 хвилин, а в години пік — довше. Найближчий пляж — Чайка, до нього приблизно 650 метрів, або 8–10 хвилин пішки. За 600 гривень на добу пропонують одне спальне місце у змішаному чотиримісному номері площею 15 квадратних метрів. У кімнаті є двоярусні ліжка, кондиціонер, розетки біля спальних місць, рушники та постільна білизна. Ванна кімната, кухня, спільні, також гості можуть користуватися безкоштовним Wi-Fi у загальних зонах, лаунжем і терасою з видом на море. На території працює цілодобова стійка реєстрації, є камера зберігання багажу, індивідуальні шафки, пральня та місця для відпочинку. Для двох гостей проживання у такому форматі коштуватиме від 1200 гривень за добу.

Happy Home Hostel. Фото: скріншот Booking.com

Ліжко в 4-місному номері в Happy Home Hostel. Фото: скріншот Booking.com

Loft

Апартаменти розташовані на Люстдорфській дорозі. До Дерибасівської громадським транспортом можна дістатися орієнтовно за 35–45 хвилин, залежно від заторів. Найближчий пляж — 14-та станція Великого Фонтану, що розташований приблизно за 2,5 кілометра. За 2500 гривень на добу гостям пропонують апартаменти площею 40 квадратних метрів, розраховані на двох осіб. У помешканні є окрема спальня з двоспальним ліжком, вітальня з диваном-ліжком, кондиціонер, безкоштовний Wi-Fi, телевізор, пральна машина та повністю обладнана кухня. Також гості можуть користуватися власною терасою.

Квартира Loft. Фото: скріншот Booking.com

Апартаменти з 1 спальнею Loft. Фото: скріншот Booking.com

Villa Pinia Eco-hotel

На вулиці Довгій, працює Villa Pinia Eco-hotel. До Дерибасівської звідси близько 12 кілометрів, тому поїздка громадським транспортом може зайняти орієнтовно 50–70 хвилин, а в години пік — довше. Автобусна зупинка розташована приблизно за 30 метрів від готелю. Найближчий пляж — Золотий Берег, до нього близько 400 метрів, або приблизно п’ять хвилин пішки. За 5700 гривень на добу двом гостям пропонують стандартний номер площею 17 квадратних метрів із великим двоспальним або двома окремими ліжками. У номері є кондиціонер, окрема ванна кімната, телевізор, холодильник, мінібар, сейф і безкоштовний Wi-Fi. З балкона або тераси відкривається вид на море чи басейн. У вартість проживання входить сніданок у ресторані готелю. Гостям також доступні відкритий басейн, безкоштовні пляжні рушники, зона відпочинку та приватна парковка. На території працюють ресторан, бар і спа-центр, однак сауна, масаж та інші оздоровчі процедури оплачуються окремо.

Villa Pinia Eco-hotel. Фото: скріншот Booking.com

Стандартний двомісний номер в Villa Pinia Eco-hotel. Фото: скріншот Booking.com

Приморський район

У Приморському районі ціни на житло відчутно вищі, адже тут поруч і центр, і море, і головні туристичні локації. Для двох гостей проживання вийде приблизно в 1600 гривень за добу в хостелі, окремі апартаменти коштують близько 4000 гривень, а номер у преміальному готелі біля Ланжерона — 14 тисяч гривень. Ціни тут відрізняються в рази, тож кожен може обрати формат відпочинку відповідно до своїх бажань та можливостей.

Люди в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Fortuna Hostel

Хостел розташований у Мукачівському провулку. До Дерибасівської звідси близько 3,3 кілометра: громадським транспортом дорога орієнтовно займе 20–30 хвилин, а пішки — близько 40 хвилин. Найближчий пляж — Отрада, до нього приблизно 800 метрів, або 10–12 хвилин ходьби. За 800 гривень на добу пропонують одне спальне місце у шестимісному загальному номері площею 27 квадратних метрів. У кімнаті є кондиціонер і звукоізоляція, гостям надають постільну білизну. Ванна кімната та кухня спільні. Також у хостелі доступні безкоштовний Wi-Fi у загальних зонах, сад, тераса й місце для пікніка. Для двох гостей проживання коштуватиме від 1600 гривень за добу.

Fortuna hostel. Фото: скріншот Booking.com

Ліжко в 6-місному номері в Fortuna hostel. Фото: скріншот Booking.com

Vintage Apartments

Апартаменти знаходяться на Військовому узвозі, у самому центрі Одеси. До Дерибасівської звідси можна дійти пішки приблизно за 5–7 хвилин. Найближчий пляж — Ланжерон, що розташований приблизно за 3,1 кілометра. За 4000 гривень на добу для двох гостей пропонують прості апартаменти площею 67 квадратних метрів з окремою спальнею та вітальнею. У помешканні є двоспальне ліжко, диван-ліжко, кондиціонер, безкоштовний Wi-Fi, телевізор, пральна та посудомийна машини, а також повністю обладнана кухня з духовкою, мікрохвильовою піччю, кавоваркою, чайником і всім необхідним посудом. У ванній кімнаті передбачені халати, капці, фен і безкоштовні туалетно-косметичні засоби. Гості також можуть скористатися безкоштовною парковкою поблизу.

Vintage Apartments. Фото: скріншот Booking.com

Vintage Apartments з 1 спальнею. Фото: скріншот Booking.com

NEMO Hotel Resort & SPA

Готель працює безпосередньо на узбережжі, на пляжі Ланжерон, за 50 метрів від моря. До Дерибасівської звідси близько трьох кілометрів: автомобілем можна доїхати орієнтовно за 10–15 хвилин, громадським транспортом — приблизно за 20–30 хвилин. Ціни залежать від категорії номера, дня тижня та конкретної дати. У серпні стандартний номер із видом на парк коштує від 14 650 гривень за ніч, а у дні підвищеного попиту — до 17 700 гривень. За цю суму гості отримують номер із кондиціонером, балконом, телевізором, сейфом, мінібаром, чайним і кавовим набором та окремою ванною кімнатою. У вартість також входять сніданок у форматі шведського столу, відвідування басейнів із підігрітою водою, SPA-комплексу, саун, джакузі, фітнес-клубу, кінозалу, дитячих клубів та аквапарку. У готелі є укриття, безкоштовний Wi-Fi та цілодобове обслуговування номерів. У високий сезон бронювання підтверджують лише після внесення 100% передоплати. Під час заселення також потрібно залишити страховий депозит у розмірі 10 тисяч гривень або 200 євро за номер. Парковка поруч муніципальна: з 08:00 до 23:00 вона коштує 60 гривень за годину, вночі — безкоштовна.

Номери в NEMO Hotel Resort & SPA. Фото: скріншот odessa.nemohotels.com

Стандарт-економ без балкона в NEMO Hotel Resort & SPA. Фото: скріншот odessa.nemohotels.com

Совіньйон

Для тих, кому готельний номер здається затісним, у Совіньйоні можна орендувати цілий будинок біля моря. Цінник за добу різниться, однак за орієнтовно 5 тисяч гості отримують значно більше простору, кілька спалень і власну територію. Такий варіант зручний для родини або компанії, яка хоче відпочивати разом і без сусідів за стіною.

Будинок біля моря

Будинок для відпочинку розташований на Місячній вулиці, у Совіньйоні-1. До Дерибасівської звідси близько 20 кілометрів, тому дорога громадським транспортом може зайняти орієнтовно 60–90 хвилин, залежно від пересадок і заторів. Найближчий пляж в 500 метрів від житла, або приблизно шість хвилин пішки. За 5850 гривень на добу гостям пропонують цілий будинок із чотирма спальнями, вітальнею та двома ванними кімнатами. У помешканні є сім спальних місць, кондиціонер, телевізор, пральна машина, безкоштовний Wi-Fi та повністю обладнана кухня з холодильником, духовкою, плитою, чайником і кавоваркою. На території облаштовані тераса, зона барбекю, місце для пікніка та безкоштовна приватна парковка. Можна приїжджати з домашніми тваринами без доплати. Бронювання не потребує передоплати, а безкоштовне скасування доступне до 23 серпня.

Будинок біля моря. Фото: скріншот Booking.com

Будинок для відпочинку. Фото: скріншот Booking.com

Тиждень в Одесі

Якщо взяти найдешевшу пропозицію з цієї добірки — Logovo Hostel на селищі Котовського, — то шість ночей для двох обійдуться у 3 240 гривень. Якщо ж обрати стандартний номер у NEMO Hotel Resort & SPA у дні підвищеного попиту, то за той самий період доведеться заплатити 106 200 гривень. Тож лише різниця на проживанні між цими варіантами становить майже 103 тисячі гривень — усе залежить від того, який формат відпочинку ви шукаєте.

Відпочивальники на морі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Навіть у розпал сезону можна знайти варіант, який відповідатиме вашим планам і бюджету. Головне — визначитися, що для вас у пріоритеті: море за кілька хвилин, прогулянки центром чи повноцінний готельний сервіс. А бронювати краще завчасно, адже найвдаліші пропозиції швидко зникають.

Також Новини.LIVE з’ясували, скільки коштує відпочинок у Затоці в серпні. Журналісти порівняли ціни на шість ночей для двох та перевірили, чи є в готелях генератори, укриття й вільні номери.

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