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Головна Одеса Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

Вартість відпочинку в Одесі: скільки сьогодні витрачають туристи

Ua
Дата публікації: 3 серпня 2026 06:33
Відпочинок в Одесі: скільки витрачають туристи
Відпочивальники на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Серпень завжди вважався одним із найкращих місяців для відпочинку: море вже прогрілося, на Привозі — свіжі фрукти та овочі, та й температура повітря сприяє розслабленню. Але цей місяць завжди був і найдорожчим, адже туристів більше, а отже, і ціни на житло вищі.

Журналісти Новини.LIVE запитали туристів, скільки вони витратили на відпочинок в Одесі?

Вартість відпочинку

В Одесі відпочивати можна на різний бюджет, враховуючи власні апетити. Хтось обирає готель і ресторани, хтось — скромніше житло та простішу їжу. Тому фінальна сума не може бути фіксованою, але головне — вирішити для себе що є пріорітетом.

"Ми ще тільки приїхали, мало витратили: десь тисяч 60 на двох, якщо говорити так бюджетно. Найбільше витратили на їжу і на житло. Вартість відпочинку середня, насправді. Це на 5-6 днів, мені здається, цього достатньо. Якщо харчуватися, наприклад, і в ресторанах, і в гастрономії, то здається, що це нормально. Ми приїхали не шиканути, а просто побачити Одесу і її колорит. Тому 60 тисяч, мені здається, це добре", — каже Аліна з Волині.

Аліна про ціни в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Аліна про ціни в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Коли їдеш не удвох, а родиною чи компанією, витрати рахуються вже трохи інакше. Частину суми можна розділити, але щоденні витрати швидко накопичуються. Тому навіть без розкоші відпочинок може відчутно вдарити по гаманцю.

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"Ой, ну в районі 50 тисяч на трьох за 6 днів. Це середньенько: і не багато, і не мало. На житло пішло 20 тисяч. Решта на їжу, на всілякі розваги", — розповідає Вікторія з Дніпра

Вікторія про відпочинок на трьох. Фото: Новини.LIVE
Вікторія про відпочинок на трьох. Фото: Новини.LIVE

Оренда житла

Житло — одна з найбільших статей витрат під час відпочинку в Одесі. Ціни залежать від району, умов і близькості до моря. Водночас навіть доступна оренда не гарантує, що вся поїздка вийде недорогою.

"Більше 30 тисяч на двох людей за 5 днів. Я вважаю, що це достатньо. Доба житла коштувала 3 тисячі гривень, ми брали на 5 днів. Житло не досить дороге, а от їжа — достатньо дорогою була. А так в цілому все", — коментує Діана з Полтави.

Діана про ціни на житло і їжу. Фото: Новини.LIVE
Діана про ціни на житло і їжу. Фото: Новини.LIVE

Завищені ціни

Під час війни вибір місця для відпочинку в чоловіків в Україні обмежений кордонами. Водночас тиждень на українському курорті може коштувати стільки ж, скільки раніше поїздка за межі країни. Через це внутрішній туризм не всі вважають доступним.

"Ми з коханою за тиждень біля 100 тисяч витратили. Я вважаю, що це забагато, бо враховуючи свій досвід, коли міг подорожувати закордон, то вважаю, що для України це завелика ціна. Зараз користуються тим, що чоловіки просто не мають альтернативи поїхати за кордон. На безриб’ї і рак риба, тому доводиться платити", — ділиться Олександр з Запоріжжя.

Олександр про обмежений вибір. Фото: Новини.LIVE
Олександр про обмежений вибір. Фото: Новини.LIVE

Найбільше заощадити на відпочинку можна, якщо не платити за житло. Тоді основні витрати — дорога, їжа та розваги. А вже підсумкова сума залежить від того, наскільки активно проводити час.

"Тільки на дорогу витратили. У нас тут друзі. Ну, на їжу, не так багато — тисяч 5 на все про все. А на розваги залежить від того, як гуляти", — говорить Дмитро і Наталія з Дніпра

Наталія та Дмитро про житло у друзів. Фото: Новини.LIVE
Наталія та Дмитро про житло у друзів. Фото: Новини.LIVE

Відпочинок в Одесі може коштувати і кілька тисяч, і всі сто — усе залежить від житла, харчування та розваг. Найбільше бюджет рятує можливість зупинитися у друзів, найдорожче обходиться оренда й щоденні витрати. 

Також Новини.LIVE підрахували, скільки коштує тиждень відпочинку в Одесі для двох. У середньому на житло, харчування та культурні розваги потрібно закласти близько 26–31 тисячі гривень. Дорога до міста, транспорт і додаткові розваги до цієї суми не входять.

Раніше журналісти Новини.LIVE дізналися, як туристи відпочивають в Одесі під час війни. Гості міста розповіли, що через тривоги та обстріли змушені змінювати плани, шукати укриття й уважніше обирати житло.

Одеса туристи подорож Україна Новини Одеси ціни
Вікторія Бєккєр - Журналіст
Автор:
Вікторія Бєккєр
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