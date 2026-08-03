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Главная Одесса Стоимость отдыха в Одессе: сколько сегодня тратят туристы

Стоимость отдыха в Одессе: сколько сегодня тратят туристы

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 22:33
Отдых в Одессе: сколько тратят туристы
Отдыхающие на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Август всегда считался одним из лучших месяцев для отдыха: море уже прогрелось, на Привозе — свежие фрукты и овощи, да и температура воздуха располагает к расслаблению. Но этот месяц всегда был и самым дорогим, ведь туристов больше, а значит, и цены на жилье выше.

Журналисты Новини.LIVE спросили туристов, сколько они потратили на отдых в Одессе?

Стоимость отдыха

В Одессе отдыхать можно с разным бюджетом, в зависимости от собственных предпочтений. Кто-то выбирает отель и рестораны, кто-то — более скромное жилье и простую еду. Поэтому итоговая сумма не может быть фиксированной, но главное — определить для себя, что является приоритетом.

"Мы только что приехали, потратили немного: где-то 60 тысяч на двоих, если говорить так бюджетно. Больше всего потратили на еду и на жилье. Стоимость отдыха средняя, на самом деле. Это на 5–6 дней, мне кажется, этого достаточно. Если питаться, например, и в ресторанах, и в гастрономах, то кажется, что это нормально. Мы приехали не для того, чтобы шиковать, а просто чтобы увидеть Одессу и её колорит. Поэтому 60 тысяч, мне кажется, это хорошо", — говорит Алина из Волыни.

Аліна про ціни в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Алина о ценах в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Когда едешь не вдвоём, а семьёй или компанией, расходы рассчитываются уже немного иначе. Часть суммы можно разделить, но ежедневные расходы быстро накапливаются. Поэтому даже без роскоши отдых может ощутимо ударить по кошельку.

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"Ой, ну, где-то 50 тысяч на троих за 6 дней. Это средненько: и не много, и не мало. На жильё ушло 20 тысяч. Остальное — на еду, на всевозможные развлечения", — рассказывает Виктория из Днепра.

Вікторія про відпочинок на трьох. Фото: Новини.LIVE
Виктория об отдыхе втроём. Фото:  Новини.LIVE

Аренда жилья

Жилье — одна из самых крупных статей расходов во время отдыха в Одессе. Цены зависят от района, условий и близости к морю. В то же время даже доступная аренда не гарантирует, что вся поездка обойдется недорого.

"Более 30 тысяч на двоих за 5 дней. Я считаю, что этого достаточно. Сутки проживания стоили 3 тысячи гривен, мы снимали на 5 дней. Жилье не слишком дорогое, а вот еда — была достаточно дорогой. А так в целом все нормально", — комментирует Диана из Полтавы.

Діана про ціни на житло і їжу. Фото: Новини.LIVE
Диана о ценах на жилье и еду. Фото:  Новини.LIVE

Завышенные цены

Во время войны выбор места для отдыха у жителей Украины ограничен границами страны. В то же время неделя на украинском курорте может стоить столько же, сколько раньше стоила поездка за пределы страны. Из-за этого не все считают внутренний туризм доступным.

"Мы с любимой за неделю потратили около 100 тысяч. Я считаю, что это слишком много, потому что, учитывая свой опыт, когда я мог путешествовать за границу, считаю, что для Украины это слишком высокая цена. Сейчас пользуются тем, что у людей просто нет альтернативы — поехать за границу. На безрыбье и рак рыба, поэтому приходится платить", — делится Александр из Запорожья.

Олександр про обмежений вибір. Фото: Новини.LIVE
Александр об ограниченном выборе. Фото:  Новини.LIVE

Больше всего сэкономить на отдыхе можно, если не платить за жилье. Тогда основные расходы — дорога, еда и развлечения. А уже итоговая сумма зависит от того, насколько активно проводить время.

«Только на дорогу потратили. У нас здесь друзья. Ну, на еду — не так много, 5 тысяч на всё про всё. А на развлечения — зависит от того, как гулять», — говорят Дмитрий и Наталья из Днепра

Наталія та Дмитро про житло у друзів. Фото: Новини.LIVE
Наталья и Дмитрий о проживании у друзей. Фото:  Новини.LIVE

Отдых в Одессе может обойтись и в несколько тысяч, и в сто — всё зависит от жилья, питания и развлечений. Больше всего бюджет экономит возможность остановиться у друзей, дороже всего обходится аренда и повседневные расходы.

Также Новини.LIVE подсчитали, сколько стоит неделя отдыха в Одессе для двоих. В среднем на жилье, питание и культурные развлечения нужно заложить около 26–31 тысячи гривен. Дорога до города, транспорт и дополнительные развлечения в эту сумму не входят.

Ранее журналисты Новини.LIVE узнали, как туристы отдыхают в Одессе во время войны. Гости города рассказали, что из-за тревог и обстрелов вынуждены менять планы, искать укрытие и более внимательно выбирать жилье.

Одесса туристы путешествие Украина Новости Одессы цены
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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