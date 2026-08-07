Жилье в Одессе в августе: цены в разных районах города

Отдыхающие на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На календаре уже август, а это значит, что сезон отдыха вступает в финальную стадию. Именно сейчас многие ищут возможность провести несколько дней в Одессе и насладиться летом, морем и городом. Выбор жилья сегодня большой, но разница в ценах в разных местах ощутима. Однако во время отпуска, как всегда, больше всего денег уходит на жилье. Сегодня в Южной Пальмире выбор большой, и цены разные — всё зависит от многих факторов.

Журналисты Новини.LIVE сравнили, сколько стоит жилье для двоих в разных районах Одессы — от бюджетного хостела до премиального отеля у моря.

Поселок Котовского

Если бюджет ограничен, это не значит, что придется отказаться от моря. В поселке Котовского жилье для двоих можно найти уже от 540 гривен в сутки. Отдельная квартира возле Лузановки обойдется от 1260 гривен, а номер в отеле — примерно от 1600 гривен. При этом чем ниже цена, тем проще будут условия и больше расстояние до культурного центра города.

Хостел Logovo Hostel

Logovo Hostel расположен на улице Долинской. В хостеле отмечают, что до центра можно добраться примерно за 15 минут, однако это, вероятно, без учета ожидания транспорта и пробок. Ближайший пляж — Лузановка, расстояние до которого составляет около 3,2 километра, и он с начала полномасштабного вторжения со стороны РФ закрыт для купания. Номер категории "Эконом" рассчитан на четырех гостей и стоит 270 гривен с человека, то есть — 540 гривен за двоих. Гостям доступны кондиционер, холодильник, LED-телевизор и бесплатный Wi-Fi. У окна установлены столик и два диванчика, где можно покушать, поработать или отдохнуть. Для каждого гостя предусмотрена индивидуальная розетка и отдельный шкафчик, который запирается. На окнах установлены солнцезащитные ролеты, а сам номер закрывается с помощью карты-ключа. Ванная комната и кухня в хостеле общие.

Номера в Logovo Hostel. Фото: скриншот logovo-hostel.com.ua

Эконом-номер в Logovo Hostel. Фото: скриншот logovo-hostel.com.ua

Квартира у моря, пляж Лузановка

Апартаменты находятся на Николаевской дороге. Ближайший пляж — Лузановка, но поскольку купаться там нельзя, придется ехать в сторону Пересыпи минут 5 на транспорте. До Дерибасовской на общественном транспорте стоит заложить ориентировочно 45–60 минут, а в часы пик — дольше. За 1260 гривен в сутки предлагают отдельную квартиру площадью 20 квадратных метров для двух гостей с видом на море. В квартире есть кондиционер, диван-кровать, бесплатный Wi-Fi, отдельная ванная комната и полностью оборудованная кухня с холодильником, микроволновой печью, электрочайником и посудой. Также гостям предоставляются стиральная машина, полотенца и постельное белье.

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Апартаменты с 1 спальней. Фото: скриншот Booking.com

Отель Vilari Odessa

Отель расположен на улице Серогодского. До Дерибасовской отсюда около 10 километров. Поездка на общественном транспорте займет примерно 45–60 минут, а в часы пик может занять больше времени. где можно купаться в 10 минутах езды. За 1600 гривен в сутки двум гостям предлагают стандартный номер площадью 16 квадратных метров с широкой двуспальной кроватью. В номере есть кондиционер, телевизор, холодильник, рабочий стол, отдельная ванная комната, бесплатный Wi-Fi и выход на патио или террасу. Также гости могут пользоваться кухней с плитой, микроволновой печью, чайником, тостером и необходимой посудой. На территории есть сад, зона для барбекю, места для отдыха и сезонный открытый бассейн, посещение которого оплачивается отдельно.

Отель Vilari Odessa. Фото: скриншот Booking.com

Стандартный двухместный номер в Villari Odessa. Фото: скриншот Booking.com

Киевский район

В Киевском районе цены на жилье уже заметно выше, однако и выбор более комфортный. Для двух гостей проживание обойдется в 1200 гривен в сутки в хостеле, отдельные апартаменты стоят ориентировочно 2500 гривен, а номер в отеле с бассейном и завтраком — около 5700 гривен. То есть здесь можно выбрать как относительно бюджетный вариант у моря, так и полноценный отельный отдых с дополнительными услугами.

Happy Home Hostel

Хостел находится на Фонтанской дороге. До Дерибасовской отсюда около 8–9 километров, поэтому поездка на общественном транспорте займет примерно 40–55 минут, а в часы пик — дольше. Ближайший пляж — Чайка, до него примерно 650 метров, или 8–10 минут пешком. За 600 гривен в сутки предлагают одно спальное место в смешанном четырёхместном номере площадью 15 квадратных метров. В номере есть двухъярусные кровати, кондиционер, розетки возле спальных мест, полотенца и постельное белье. Ванная комната и кухня — общие, также гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi в зонах общего пользования, лаунджем и террасой с видом на море. На территории работает круглосуточная стойка регистрации, есть камера хранения багажа, индивидуальные шкафчики, прачечная и зоны отдыха. Для двух гостей проживание в таком формате обойдется от 1200 гривен в сутки.

Happy Home Hostel. Фото: скриншот Booking.com

Кровать в 4-местном номере в Happy Home Hostel. Фото: скриншот Booking.com

Loft

Апартаменты расположены на Люстдорфской дороге. До Дерибасовской на общественном транспорте можно добраться примерно за 35–45 минут, в зависимости от пробок. Ближайший пляж — 14-я станция Великого Фонтана, расположенная примерно в 2,5 километрах. За 2500 гривен в сутки гостям предлагаются апартаменты площадью 40 квадратных метров, рассчитанные на двух человек. В апартаментах есть отдельная спальня с двуспальной кроватью, гостиная с диваном-кроватью, кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, стиральная машина и полностью оборудованная кухня. Также гости могут пользоваться собственной террасой.

Квартира Loft. Фото: скриншот Booking.com

Апартаменты с 1 спальней Loft. Фото: скриншот Booking.com

Villa Pinia Eco-hotel

На улице Довгой работает Villa Pinia Eco-hotel. До Дерибасовской отсюда около 12 километров, поэтому поездка на общественном транспорте может занять примерно 50–70 минут, а в часы пик — дольше. Автобусная остановка расположена примерно в 30 метрах от отеля. Ближайший пляж — Золотой Берег, до него около 400 метров, или примерно пять минут пешком. За 5700 гривен в сутки двум гостям предлагают стандартный номер площадью 17 квадратных метров с большой двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями. В номере есть кондиционер, отдельная ванная комната, телевизор, холодильник, мини-бар, сейф и бесплатный Wi-Fi. С балкона или террасы открывается вид на море или бассейн. В стоимость проживания входит завтрак в ресторане отеля. Гостям также доступны открытый бассейн, бесплатные пляжные полотенца, зона отдыха и частная парковка. На территории работают ресторан, бар и спа-центр, однако сауна, массаж и другие оздоровительные процедуры оплачиваются отдельно.

Villa Pinia Eco-hotel. Фото: скриншот Booking.com

Стандартный двухместный номер в Villa Pinia Eco-hotel. Фото: скриншот Booking.com

Приморский район

В Приморском районе цены на жилье заметно выше, ведь здесь рядом и центр, и море, и главные туристические достопримечательности. Для двух гостей проживание обойдется примерно в 1600 гривен в сутки в хостеле, отдельные апартаменты стоят около 4000 гривен, а номер в премиальном отеле возле Ланжерона — 14 тысяч гривен. Цены здесь различаются в разы, поэтому каждый может выбрать формат отдыха в соответствии со своими желаниями и возможностями.

Люди в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Fortuna Hostel

Хостел расположен в Мукачевском переулке. До Дерибасовской отсюда около 3,3 километра: на общественном транспорте дорога займет примерно 20–30 минут, а пешком — около 40 минут. Ближайший пляж — Отрада, до него примерно 800 метров, или 10–12 минут ходьбы. За 800 гривен в сутки предлагают одно спальное место в шестиместном общем номере площадью 27 квадратных метров. В комнате есть кондиционер и звукоизоляция, гостям предоставляется постельное белье. Ванная комната и кухня общие. Также в хостеле доступны бесплатный Wi-Fi в зонах общего пользования, сад, терраса и место для пикника. Для двух гостей проживание обойдется от 1600 гривен в сутки.

Fortuna hostel. Фото: скриншот Booking.com

Кровать в 6-местном номере в Fortuna hostel. Фото: скриншот Booking.com

Vintage Apartments

Апартаменты находятся на Военном спуске, в самом центре Одессы. До Дерибасовской отсюда можно дойти пешком примерно за 5–7 минут. Ближайший пляж — Ланжерон, расположенный примерно в 3,1 километра. За 4000 гривен в сутки для двух гостей предлагаются простые апартаменты площадью 67 квадратных метров с отдельной спальней и гостиной. В апартаментах есть двуспальная кровать, диван-кровать, кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, стиральная и посудомоечная машины, а также полностью оборудованная кухня с духовкой, микроволновой печью, кофеваркой, чайником и всей необходимой посудой. В ванной комнате предусмотрены халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Гости также могут воспользоваться бесплатной парковкой поблизости.

Vintage Apartments. Фото: скриншот Booking.com

Vintage Apartments с 1 спальней. Фото: скриншот Booking.com

NEMO Hotel Resort & SPA

Отель расположен прямо на побережье, на пляже Ланжерон, в 50 метрах от моря. До Дерибасовской отсюда около трех километров: на автомобиле можно доехать примерно за 10–15 минут, на общественном транспорте — примерно за 20–30 минут. Цены зависят от категории номера, дня недели и конкретной даты. В августе стандартный номер с видом на парк стоит от 14 650 гривен за ночь, а в дни повышенного спроса — до 17 700 гривен. За эту сумму гости получают номер с кондиционером, балконом, телевизором, сейфом, мини-баром, набором для чая и кофе, а также отдельной ванной комнатой. В стоимость также входят завтрак в формате "шведского стола", посещение бассейнов с подогревом, SPA-комплекса, саун, джакузи, фитнес-клуба, кинозала, детских клубов и аквапарка. В отеле есть укрытие, бесплатный Wi-Fi и круглосуточное обслуживание номеров. В высокий сезон бронирование подтверждается только после внесения 100% предоплаты. При заселении также необходимо оставить страховой депозит в размере 10 тысяч гривен или 200 евро за номер. Рядом находится муниципальная парковка: с 08:00 до 23:00 она стоит 60 гривен в час, ночью — бесплатна.

Номера в NEMO Hotel Resort & SPA. Фото: скриншот odessa.nemohotels.com

Стандарт-эконом без балкона в NEMO Hotel Resort & SPA. Фото: скриншот odessa.nemohotels.com

Совиньон

Для тех, кому гостиничный номер кажется тесным, в Совиньоне можно арендовать целый дом у моря. Стоимость за сутки варьируется, однако примерно за 5 тысяч гости получают гораздо больше пространства, несколько спален и собственную территорию. Такой вариант удобен для семьи или компании, которая хочет отдыхать вместе и без соседей за стеной.

Дом у моря

Дом для отдыха расположен на улице Лунной, в Совиньоне-1. До Дерибасовской отсюда около 20 километров, поэтому дорога на общественном транспорте может занять примерно 60–90 минут, в зависимости от пересадок и пробок. Ближайший пляж находится в 500 метрах от дома, или примерно в шести минутах ходьбы. За 5850 гривен в сутки гостям предлагается целый дом с четырьмя спальнями, гостиной и двумя ванными комнатами. В доме есть семь спальных мест, кондиционер, телевизор, стиральная машина, бесплатный Wi-Fi и полностью оборудованная кухня с холодильником, духовкой, плитой, чайником и кофеваркой. На территории обустроены терраса, зона для барбекю, место для пикника и бесплатная частная парковка. Можно приезжать с домашними животными без доплаты.

Дом у моря. Фото: скриншот Booking.com

Дом для отдыха. Фото: скриншот Booking.com

Неделя в Одессе

Если взять самое дешевое предложение из этой подборки — Logovo Hostel в поселке Котовского, — то шесть ночей для двоих обойдутся в 3 240 гривен. Если же выбрать стандартный номер в NEMO Hotel Resort & SPA в дни повышенного спроса, то за тот же период придется заплатить 106 200 гривен. Таким образом, только разница в стоимости проживания между этими вариантами составляет почти 103 тысячи гривен — всё зависит от того, какой формат отдыха вы ищете.

Отдыхающие на море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Даже в разгар сезона можно найти вариант, который будет соответствовать вашим планам и бюджету. Главное — определиться, что для вас в приоритете: море в нескольких минутах ходьбы, прогулки по центру или полноценный гостиничный сервис. А бронировать лучше заранее, ведь самые удачные предложения быстро исчезают.

Также Новини.LIVE выяснили, сколько стоит отдых в Затоке в августе. Журналисты сравнили цены на шесть ночей для двоих и проверили, есть ли в отелях генераторы, укрытия и свободные номера.

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