Отдых в Затоке в августе 2026 года: цены и безопасность

Тетраподы на пляже. Фото иллюстративное: chernomorsk.com.ua

Конец лета для многих — последняя возможность съездить на море, поэтому в августе Затока вновь наполняется туристами. Спрос на жилье растет, а вместе с ним — и цены: за шесть ночей на двоих просят от 6 до более чем 36 тысяч гривен. Но даже дорогой номер не всегда означает наличие укрытия, генератора или гарантированного места в день приезда. И всё это несмотря на закрытые пляжи, отсутствие укрытий и опасность постоянных обстрелов со стороны РФ.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, сколько стоит отдых в Затоке в августе, что предлагают отели за эти деньги и какие моменты лучше уточнить ещё до бронирования.

Безопасность в Затоке

Несмотря на то, что отели в Затоке принимают туристов, местные пляжи официально не открыты для отдыха и купания. В 2026 году разрешение на их работу не было предоставлено из-за минной опасности, риска появления в воде и на берегу взрывоопасных предметов, а также угрозы воздушных и морских атак. Побережье Затоки остается особенно опасным, поэтому посещение пляжей происходит на собственный риск.

"Пляжи официально закрыты. Но если бы мы вчера вышли на пляж, то там негде было бы лечь — отдыхающих очень много. Мы сами не ожидали, что будет столько людей. На свой страх и риск, само собой", — рассказала в беседе представительница одного из отелей Затоки.

Закрытый пляж в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Бюджетный сегмент

Самые бюджетные варианты проживания в Затоке стоят от 6 до 15 тысяч гривен за шесть ночей на двоих. За такую цену можно найти номер с базовыми удобствами, однако условия бронирования, наличие генератора и доступ к укрытию различаются в зависимости от отеля.

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Мини-отель "Миндаль"

Мини-отель расположен на станции Лиманской, в Затоке. Большой двухместный номер на шесть ночей стоит 6 тысяч гривен. Что касается удобств, то в номере есть кондиционер, холодильник, телевизор, отдельная ванная комната и бесплатный Wi-Fi, а на территории — общая кухня, детская площадка и бесплатная парковка. На Booking указана возможность бронирования без предоплаты, однако по телефону в отеле сообщили, что для резервирования номера необходимо оплатить стоимость первой ночи. Сейчас свободных номеров немного, поэтому приехать и заселиться в день заезда без бронирования будет сложно. В сентябре стоимость проживания может снизиться примерно до 900 гривен в сутки. Если же свет будут отключать, то рассчитывать на генератор не стоит.

"Генератор у нас работает только на воду. То есть вода будет, но электроэнергии во время отключения не будет. Сейчас у нас тихо и спокойно, хотя воздушные тревоги, конечно, бывают", — говорит представительница отеля "Миндаль".

Отель "Миндаль". Фото: скриншот Booking.com

Большой двухместный номер в отеле "Миндаль". Фото: скриншот Booking.com

Sakura Hotel

Отель расположен на улице Лазурной, в Затоке. Двухместный номер с балконом на шесть ночей предлагают за 10 200 гривен с возможностью бесплатной отмены бронирования и оплатой уже на месте. В номере есть кондиционер, отдельная ванная комната, телевизор и Wi-Fi, а на территории — общая кухня, небольшой открытый бассейн, зона барбекю и платная парковка за 70 гривен в сутки. В отеле также сообщили о наличии генератора, однако собственного укрытия нет — гостям предлагают пользоваться бомбоубежищем соседнего отеля через дорогу. При прямом бронировании необходимо внести предоплату за одну сутки, а приехать без брони можно только при наличии свободных мест. Стоимость проживания в сентябре пока не определена, поэтому в отеле не смогли назвать точную цену, но предполагается, что она будет такой же или даже ниже.

"Сейчас у нас около 60–70% бронирований. Если номер будет в наличии, можно приехать и оплатить на месте. Но сейчас август, поэтому я не могу ничего обещать", — отмечает администратор Sakura Hotel.

Sakura Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер с балконом в Sakura Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Средний сегмент

В среднем сегменте проживание на шесть ночей обойдется от 15 до 25 тысяч гривен. Здесь можно найти варианты ближе к морю, с более развитой территорией и дополнительными услугами, однако условия безопасности и автономной работы все равно стоит уточнять отдельно.

База отдыха "Уют"

База отдыха находится на бульваре Золотой Берег в Затоке, примерно в 200 метрах от пляжа. Стандартный двухместный номер площадью 19 квадратных метров на шесть ночей стоит 17 100 гривен. В номере есть кондиционер, отдельная ванная комната, телевизор, холодильник, балкон и терраса, а гостям также доступны общая кухня, бесплатный Wi-Fi и частная парковка за 20 гривен в сутки. Для подтверждения бронирования требуется предоплата, при этом в отеле рекомендуют звонить напрямую, так как цены на Booking могут быть выше. Также в администрации отмечают, что свободные номера могут быть даже тогда, когда бронирование на Booking уже недоступно. В сентябре стоимость проживания, по словам администрации, может снизиться примерно вдвое. На территории есть генератор, однако полноценного укрытия пока нет: подвал подтоплен и требует очистки.

"У нас тише. Если что-то и слышно, то когда это пролетает в сторону моста, а здесь, вроде бы, целей нет. Мы только слышим, как что-то пролетает где-то неподалеку", — делится менеджер.

База отдыха "Уют". Фото: скриншот Booking.com

Стандартный двухместный номер. Фото: скриншот Booking.com

Hotel Olimp

Этот вариант также расположен на бульваре Золотой Берег в Затоке. Номер с кроватью king-size, балконом и видом на море на шесть ночей в августе стоит 24 тысячи гривен. В номере есть кондиционер, отдельная ванная комната, телевизор, бесплатный Wi-Fi и звукоизоляция, а на территории работают ресторан, бар и детский клуб. Частная парковка стоит 50 гривен в сутки. Для заселения в августе в отеле рекомендуют бронировать номер заранее, ведь загрузка достигает 98–100%, а наличие свободного номера в день приезда не гарантируется. Отель будет работать ориентировочно до 16 сентября, и стоимость проживания в следующем месяце будет ниже. На территории есть подземное помещение, которое используется в качестве укрытия.

"У нас в Затоке есть солнечные панели. Если будут отключения на два-три дня, то ни один отель не справится. Вода будет, будет работать какая-то элементарная розетка, но больше ничего", — говорит представительница базы отдыха.

Hotel Olimp. Фото: скриншот Booking.com

Номер с кроватью и видом на море. Фото: скриншот Booking.com

Премиум-сегмент

В премиум-сегменте проживание на шесть ночей стоит от 25 тысяч гривен. За эту сумму гостям предлагают номера с видом на море, собственной кухней или завтраками, а также доступ к пляжу, бассейну и другим дополнительным услугам. В то же время даже в дорогих отелях условия по укрытию, автономному питанию и бронированию различаются.

LESS HOTEL

Двухместный номер с собственной кухней, балконом и видом на море на шесть ночей стоит 27 тысяч гривен. В номере есть кондиционер, телевизор, сейф, бесплатный Wi-Fi, а гостям также доступны частная пляжная зона, терраса и парковка стоимостью 200 гривен в сутки. В отеле сообщили, что для подтверждения бронирования необходимо внести 2 тысячи гривен, а остальную сумму оплатить при заселении. Также в наличии есть генератор, но собственного укрытия нет. Приехать без предварительного бронирования можно только при условии, что на момент заезда останутся свободные номера.

"Сейчас у нас нет мест до 7-го числа. Что будет дальше — я не знаю. Если приедете, это не будет бронированием. Вы приедете, и если будет свободный номер — заселитесь. Если не будет, то я не несу за это ответственности", — подчеркивает представительница LESS HOTEL

LESS HOTEL. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер в LESS HOTEL. Фото: скриншот Booking.com

Lucky Residence

Отель находится на улице Лазурной, в Затоке, в нескольких шагах от пляжа. Двухместный номер площадью 18 квадратных метров на шесть ночей стоит 36 176 гривен, дополнительно необходимо оплатить 80 гривен туристического сбора за каждый день пребывания. В то же время по телефону в отеле назвали другую стоимость — 30 400 гривен за двоих без учета туристического сбора. В номере есть две односпальные кровати, диван-кровать, отдельная ванная комната, мини-бар, сейф, телевизор и бесплатный Wi-Fi. В стоимость входит завтрак, а для подтверждения бронирования необходимо внести предоплату за одни сутки. На территории работают ресторан, бар и открытый бассейн с подогревом, частная парковка стоит 50 гривен в день. В отеле также сообщили, что электроэнергию обеспечивают солнечные панели, а на минус первом этаже оборудовано укрытие.

"Завтраки включены в стоимость проживания. У нас есть бассейн с подогревом, температура воды — 26 градусов. Вода в бассейне не морская, потому что морскую воду нельзя подогревать", — объясняет представительница Lucky Residence.

Lucky Residence. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер с 2 односпальными кроватями в Lucky Residence. Фото: скриншот Booking.com

Итак, шесть ночей в Затоке для двоих обойдутся от 6 до более чем 36 тысяч гривен. В то же время при выборе отеля стоит учитывать не только цену и условия проживания, но и наличие укрытия и резервного питания, ведь ваша безопасность зависит только от вас, а от непредвиденных обстоятельств никто не застрахован.

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