Бюджетный отдых в Затоке в Одесской области от 250 грн в сутки

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Затоке в Одесской области можно найти жилье у моря от 250 гривен с человека. За эти деньги гостям предлагают базовые условия для отдыха, бесплатный Wi-Fi, парковку и общую кухню. До пляжа — около 10–15 минут пешком. Номера с кондиционером стоят от 300 гривен с человека.

Видео с обзором жилья Новини.LIVE увидели в соцсетях.

Бюджетные цены

Автор видео отметил, что самое дешевое проживание стоит 250 гривен с человека, если в комнате проживают четверо гостей. Если людей меньше, стоимость нужно согласовывать с хозяевами.

Номера с кондиционером стоят дороже — по 300 гривен с человека. Отдыхать здесь могут компании из трёх-четырёх человек, а также семьи.

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Какие условия

На территории есть парковка на четыре автомобиля, два туалета, летний душ и еще один душ с горячей водой. Для гостей работает общая кухня и обустроенная зона отдыха с садовой мебелью. Также бесплатно доступны Wi-Fi, парковочные места и мангал. По словам автора, до пляжа можно дойти примерно за 10–15 минут.

Особенности номеров

В части номеров установлены кондиционеры, в остальных их нет. Телевизоры есть, однако сейчас они не работают из-за настроек антенны. Автор также отметил, что в конце прошлого сезона на двуспальных кроватях заменили матрасы на новые ортопедические. Принимают гостей с детьми в возрасте от восьми лет.

Реакция соцсетей

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни отмечали, что за такую цену это хороший вариант для летнего отдыха у моря. Другие обращали внимание на простые условия проживания и отсутствие современных удобств. В то же время многие люди поддержали идею показывать доступные варианты отдыха для тех, кто не может позволить себе дорогие базы или отели.

Пляжи не открыты

Отметим, что в Затоке нет доступа к пляжам. Одесская областная военная администрация не выдала ни одного разрешения на их открытие. Из-за этого купаться в море в указанном населенном пункте запрещено. Этот участок не обследован специалистами. Соответственно, в море могут находиться мины, которые неоднократно приводили к трагедиям.

Трагедии в Затоке

Отметим, что в прошлом году в Затоке и Каролино-Бугазе за один день из-за взрывов мин оборвалась жизнь трёх отдыхающих. Еще один мужчина попал в больницу. Впоследствии стало известно, что один из погибших подорвался на глазах у собственных детей. Это произошло, когда он заплыл на глубину примерно в сто метров от берега.

Как сообщали Новини.LIVE, с 28 июня «Укрзализныця» запустила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно примерно за час. Однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области выставили на приватизационный аукцион государственную базу отдыха "Финансист", расположенную в Затоке. За объект, который находится почти у моря, государство планирует получить 1,756 млн гривен.