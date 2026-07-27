Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Бюджетный отдых в Затоке на Одесчине: стоимость проживания

Бюджетный отдых в Затоке на Одесчине: стоимость проживания

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 11:21
Бюджетный отдых в Затоке в Одесской области от 250 грн в сутки
Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Затоке в Одесской области можно найти жилье у моря от 250 гривен с человека. За эти деньги гостям предлагают базовые условия для отдыха, бесплатный Wi-Fi, парковку и общую кухню. До пляжа — около 10–15 минут пешком. Номера с кондиционером стоят от 300 гривен с человека.

Видео с обзором жилья Новини.LIVE увидели в соцсетях.

Бюджетные цены

Автор видео отметил, что самое дешевое проживание стоит 250 гривен с человека, если в комнате проживают четверо гостей. Если людей меньше, стоимость нужно согласовывать с хозяевами.

Номера с кондиционером стоят дороже — по 300 гривен с человека. Отдыхать здесь могут компании из трёх-четырёх человек, а также семьи.

Читайте также:

Какие условия

На территории есть парковка на четыре автомобиля, два туалета, летний душ и еще один душ с горячей водой. Для гостей работает общая кухня и обустроенная зона отдыха с садовой мебелью. Также бесплатно доступны Wi-Fi, парковочные места и мангал. По словам автора, до пляжа можно дойти примерно за 10–15 минут.

Особенности номеров

В части номеров установлены кондиционеры, в остальных их нет. Телевизоры есть, однако сейчас они не работают из-за настроек антенны. Автор также отметил, что в конце прошлого сезона на двуспальных кроватях заменили матрасы на новые ортопедические. Принимают гостей с детьми в возрасте от восьми лет.

Реакция соцсетей

В комментариях мнения пользователей разделились. Одни отмечали, что за такую цену это хороший вариант для летнего отдыха у моря. Другие обращали внимание на простые условия проживания и отсутствие современных удобств. В то же время многие люди поддержали идею показывать доступные варианты отдыха для тех, кто не может позволить себе дорогие базы или отели.

Пляжи не открыты

Отметим, что в Затоке нет доступа к пляжам. Одесская областная военная администрация не выдала ни одного разрешения на их открытие. Из-за этого купаться в море в указанном населенном пункте запрещено. Этот участок не обследован специалистами. Соответственно, в море могут находиться мины, которые неоднократно приводили к трагедиям.

Трагедии в Затоке

Отметим, что в прошлом году в Затоке и Каролино-Бугазе за один день из-за взрывов мин оборвалась жизнь трёх отдыхающих. Еще один мужчина попал в больницу. Впоследствии стало известно, что один из погибших подорвался на глазах у собственных детей. Это произошло, когда он заплыл на глубину примерно в сто метров от берега.

Как сообщали Новини.LIVE, с 28 июня «Укрзализныця» запустила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно примерно за час. Однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области выставили на приватизационный аукцион государственную базу отдыха "Финансист", расположенную в Затоке. За объект, который находится почти у моря, государство планирует получить 1,756 млн гривен.

отдых Черное море Одесская область
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации