Бюджетний відпочинок у Затоці на Одещині від 250 грн за добу

Люди на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Затоці на Одещині можна знайти житло біля моря від 250 гривень з людини. За ці гроші гостям пропонують базові умови для відпочинку, безкоштовний Wi-Fi, парковку та спільну кухню. До пляжу — близько 10–15 хвилин пішки. Кімнати з кондиціонером коштують від 300 гривень з людини.

Відео з оглядом житла Новини.LIVE побачили у соцмережах.

Бюджетні ціни

Автор відео зазначив, що найдешевше проживання коштує 250 гривень з людини, якщо в кімнаті проживають четверо гостей. Якщо людей менше, вартість потрібно узгоджувати з господарями.

Кімнати з кондиціонером коштують дорожче — по 300 гривень з людини. Відпочивати тут можуть компанії з трьох-чотирьох осіб, а також сім'ї.

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Які умови

На території є парковка на чотири автомобілі, два туалети, літній душ і ще один душ із гарячою водою. Для гостей працює спільна кухня та облаштована зона відпочинку із садовими меблями. Також безкоштовно доступні Wi-Fi, місця для автомобілів і мангал. За словами автора, до пляжу можна дійти приблизно за 10–15 хвилин.

Особливості кімнат

У частині номерів встановлені кондиціонери, в інших їх немає. Телевізори є, однак зараз вони не працюють через налаштування антени. Автор також зазначив, що наприкінці минулого сезону на двоспальних ліжках замінили матраци на нові ортопедичні. Приймають гостей із дітьми віком від восьми років.

Реакція соцмереж

У коментарях думки користувачів розділилися. Одні зазначали, що за таку ціну це хороший варіант для літнього відпочинку біля моря. Інші звертали увагу на прості умови проживання та відсутність сучасних зручностей. Водночас багато людей підтримали ідею показувати доступні варіанти відпочинку для тих, хто не може дозволити собі дорогі бази чи готелі.

Пляжі не відкриті

Зазначимо, у Затоці немає доступу до пляжів. Одеська обласна військова адміністрація не надала жодного дозволу на відкриття. Через це купатися у морі в зазначеному населеному пункті заборонено. Ця ділянка не обстежена фахівцями. Відповідно у морі можуть бути міни, що неодноразово призводили до трагедій.

Трагедії у Затоці

Зазначимо, минулого року в Затоці та Кароліно-Бугазі за один день через вибухи мін обірвалося життя трьох відпочивальників. Ще один чоловік потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що один із загиблих підірвався на очах у власних дітей. Це сталося коли він заплив на глибину приблизно за сто метрів від берега.

Як повідомляли Новини.LIVE, із 28 червня Укрзалізниця запустила додатковий регіональний поїзд між Одесою та Кароліно-Бугазом. Дістатися до узбережжя можна приблизно за годину. Однак купатися на місцевих пляжах, як і раніше, заборонено через мінну небезпеку.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині виставили на приватизаційний аукціон державну базу відпочинку "Фінансист", що розташована в Затоці. За об'єкт, який знаходиться майже біля моря, держава планує отримати 1,756 млн гривень.