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Головна Одеса На Одещині за ціною квартири продають базу відпочинку: деталі

На Одещині за ціною квартири продають базу відпочинку: деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 11:48
На Одещині продають базу відпочинку за 1,7 млн грн: що відомо
База відпочинку на Одещині. Фото: Prozorro.Sale

На Одещині виставили на приватизаційний аукціон державну базу відпочинку "Фінансист", що розташована в Затоці. За об'єкт, який знаходиться майже біля моря, держава планує отримати 1,756 млн гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вебпортал Prozorro.Sale.

На Одещині за ціною квартири продають базу відпочинку: деталі - фото 1
Повідомлення про торги. Фото: скриншот з prozorro.sale

Що саме продають

Згідно з інформацією майданчика Prozorro.Sale, на торги виставили базу відпочинку загальною площею 360,3 квадратного метра. Вона розташована за адресою: вулиця Приморська, 101Б, у Затоці та багато років перебувала на балансі Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації. Аукціон із продажу об'єкта запланований на 20 липня.

База відпочинку на Одещині
Двір з будівлями бази відпочинку. Фото: Prozorro.Sale

Історія бази

Базу "Фінансист" збудували ще за радянських часів як відомчий заклад для працівників фінансової сфери. Тоді подібні об'єкти часто отримували назви відповідно до професій — "Енергетик", "Будівельник", "Металург" чи "Зв'язківець". Після здобуття Україною незалежності база залишилася у державній власності й досі не була приватизована. Тепер її вперше виставили на відкритий аукціон.

Вулиця в Затоці
Вулиця, на якій розташована база відпочинку. Фото: Prozorro.Sale

Який стан комплексу

Згідно з оприлюдненими фотографіями, більшість будівель перебуває у незадовільному технічному стані та потребує капітального ремонту. Саме це, ймовірно, і вплинуло на стартову вартість об'єкта, попри його розташування неподалік морського узбережжя.

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Будівлі бази відпочинку
Будівлі, які належать базі відпочинку "Фінансист". Фото: Prozorro.Sale
Дитячий майданчик
Ігровий майданчик на території бази. Фото: Prozorro.Sale

Водночас в мирний час земельна ділянка біля моря могла б коштувати значно дорожче, тому головною цінністю цього лота для потенційних інвесторів може стати саме місце розташування.

Двір бази відпочинку
База відпочинку "Фінансист", що на Одещині. Фото: Prozorro.Sale

Продаж баз відпочинку на Одещині

Раніше в Одеській області на електронному аукціоні продавали базу відпочинку "Ракета". До комплексу входять кілька будівель, резервуар і майже 400 метрів огорожі. Торги відбудуться вже на початку грудня. До складу комплексу входить основна будівля площею 453,4 кв м. та кілька тимчасових споруд — кожна приблизно по 30 квадратних метрів. На території також розташована вбиральня площею 41,9 кв м., резервуар на 11,9 кв м. і огорожа завдовжки 377 метрів.

Новини.LIVE писали, що Фонд держмайна продає будинок конструкторського бюро заводу КІНАП в Одесі. Стартова ціна майже 29 мільйонів гривень. Колись занедбану будівлю хотіли перетворити на музей сучасного мистецтва, але задум залишився нереалізованим.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Одеському районі на продаж виставили три великі земельні ділянки загальною площею майже 60 гектарів. Йдеться про територію в селі Молодіжне поблизу Одеси. Землю продають через електронний аукціон, а стартова ціна лоту перевищує 151 мільйон гривень.

аукціон Новини Одеси продаж
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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