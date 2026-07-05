На Одесчине продают базу отдыха за 1,7 млн грн: что известно

База отдыха в Одесской области. Фото: Prozorro.Sale

В Одесской области выставили на приватизационный аукцион государственную базу отдыха "Финансист", расположенную в Затоке. За объект, находящийся практически у моря, государство планирует получить 1,756 млн гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на веб-портал Prozorro.Sale.

Сообщение о торгах. Фото: скриншот с prozorro.sale

Что именно продают

Согласно информации площадки Prozorro.Sale, на торги выставлена база отдыха общей площадью 360,3 квадратных метра. Она расположена по адресу: улица Приморская, 101Б, в Затоке и много лет находилась на балансе Департамента финансов Одесской областной государственной администрации. Аукцион по продаже объекта запланирован на 20 июля.

Двор со зданиями базы отдыха. Фото: Prozorro.Sale

История базы

Базу "Финансист" построили еще в советские времена как ведомственное учреждение для работников финансовой сферы. Тогда подобные объекты часто получали названия в соответствии с профессиями — "Энергетик", "Строитель", "Металлург" или "Связист". После обретения Украиной независимости база осталась в государственной собственности и до сих пор не была приватизирована. Теперь ее впервые выставили на открытый аукцион.

Улица, на которой расположена база отдыха. Фото: Prozorro.Sale

В каком состоянии находится комплекс

Судя по опубликованным фотографиям, большинство зданий находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Именно это, вероятно, и повлияло на стартовую стоимость объекта, несмотря на его расположение недалеко от морского побережья.

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Здания, принадлежащие базе отдыха «Финансист». Фото: Prozorro.Sale

Игровая площадка на территории базы. Фото: Prozorro.Sale

В то же время в мирное время земельный участок у моря мог бы стоить значительно дороже, поэтому главной ценностью этого лота для потенциальных инвесторов может стать именно местоположение.

База отдыха «Финансист» в Одесской области. Фото: Prozorro.Sale

Продажа баз отдыха в Одесской области

Ранее в Одесской области на электронном аукционе продавали базу отдыха «Ракета». В комплекс входят несколько зданий, резервуар и почти 400 метров ограждения. Торги состоятся уже в начале декабря. В состав комплекса входит основное здание площадью 453,4 кв. м и несколько временных сооружений — каждое примерно по 30 квадратных метров. На территории также расположена уборная площадью 41,9 кв. м, резервуар площадью 11,9 кв. м и ограждение длиной 377 метров.

Новини.LIVE сообщали, что Фонд госимущества продает здание конструкторского бюро завода КИНАП в Одессе. Стартовая цена — почти 29 миллионов гривен. Когда-то заброшенное здание хотели превратить в музей современного искусства, но замысел остался нереализованным.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесском районе на продажу выставлены три крупных земельных участка общей площадью почти 60 гектаров. Речь идет о территории в селе Молодежное недалеко от Одессы. Землю продают через электронный аукцион, а стартовая цена лота превышает 151 миллион гривен.