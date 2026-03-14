Ощадбанк виставив на продаж 60 гектарів землі під Одесою

В Одеському районі на продаж виставили три великі земельні ділянки загальною площею майже 60 гектарів. Йдеться про територію в селі Молодіжне поблизу Одеси. Землю продають через електронний аукціон, а стартова ціна лоту перевищує 151 мільйон гривень.

Продаж землі під Одесою

Аукціон оголосило АТ "Ощадбанк". На торги виставили три земельні ділянки промислового призначення, які розташовані в Одеському районі за адресою: село Молодіжне, вулиця Виноградна, 21/1.

Загальна площа лоту становить близько 60 гектарів. До нього входять три окремі ділянки: площею 41,3 гектара, 14,5 гектара та 4,15 гектара. Земля має цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Стартова ціна продажу становить 151 122 300 гривень без ПДВ. Мінімальний крок підвищення під час торгів складає понад 1,5 мільйона гривень. Для участі в аукціоні потрібно внести гарантійний внесок у розмірі понад 4,5 мільйона гривень.

Як відбуватимуться торги

Торги відбудуться у форматі трираундового англійського аукціону. До початку торгів учасники подають свої закриті цінові пропозиції, не знаючи ставок конкурентів. Під час трьох раундів, які тривають по три хвилини, учасники можуть підвищувати ставки. Переможцем стає той, хто запропонує найвищу ціну.

Електронна система розкриває інформацію про учасників лише після завершення торгів. Аукціон розпочнеться 13 квітня 2026 року о 12:25. Подати цінові пропозиції можна до вечора 12 квітня.

Продаж нерухомості: що треба знати

Податкове законодавство України (зокрема статті 172 та 173 ПКУ) побудоване так, що у більшості випадків нотаріус виступає своєрідним контролером. Якщо ви сплатили податок безпосередньо перед угодою, держава вже отримала своє, і повторно звітувати про цей дохід не потрібно.

Ви не зобов’язані подавати декларацію, якщо:

операція взагалі не оподатковувалася (наприклад, це перший продаж житла за рік, яким ви володієте понад три роки — так звана "нульова ставка").

розрахувалися з бюджетом через нотаріуса під час оформлення паперів.

немає інших доходів, які за законом вимагають обов’язкового декларування (наприклад, іноземні доходи або оренда).

Нагадаємо, Саратський виноробний завод на Одещині продали на приватизаційному аукціоні. Єдиний майновий комплекс підприємства пішов з молотка більш ніж за 10 мільйонів гривень. У торгах взяв участь лише один покупець, який і став переможцем. До лота увійшли будівлі, виробничі цехи та обладнання для виготовлення вина.

Також ми писали, що на Одещині виставили на продаж занедбану базу відпочинку "Наука" з прямим виходом до Чорного моря та власною підстанцією. Раніше цей об’єкт уже намагалися продати, і під час торгів його вартість зростала у понад сто разів. Тепер базу знову виставили на аукціон.