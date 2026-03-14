Ощадбанк выставил на продажу 60 гектаров земли под Одессой

Земля, которую продают под Одессой.

В Одесском районе на продажу выставили три больших земельных участка общей площадью почти 60 гектаров. Речь идет о территории в селе Молодежное вблизи Одессы. Землю продают через электронный аукцион, а стартовая цена лота превышает 151 миллион гривен.

Продажа земли под Одессой

Аукцион объявило АО "Ощадбанк". На торги выставили три земельных участка промышленного назначения, которые расположены в Одесском районе по адресу: село Молодежное, улица Виноградная, 21/1.

Общая площадь лота составляет около 60 гектаров. В него входят три отдельных участка: площадью 41,3 гектара, 14,5 гектара и 4,15 гектара. Земля имеет целевое назначение для размещения и эксплуатации зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.

Стартовая цена продажи составляет 151 122 300 гривен без НДС. Минимальный шаг повышения во время торгов составляет более 1,5 миллиона гривен. Для участия в аукционе нужно внести гарантийный взнос в размере более 4,5 миллиона гривен.

Земля, которую продают под Одессой. Фото: prozorro.sale

Как будут проходить торги

Торги пройдут в формате трехраундового английского аукциона. До начала торгов участники подают свои закрытые ценовые предложения, не зная ставок конкурентов. Во время трех раундов, которые длятся по три минуты, участники могут повышать ставки. Победителем становится тот, кто предложит самую высокую цену.

Электронная система раскрывает информацию об участниках только после завершения торгов. Аукцион начнется 13 апреля 2026 года в 12:25. Подать ценовые предложения можно до вечера 12 апреля.

Напомним, Саратский винодельческий завод в Одесской области продали на приватизационном аукционе. Единый имущественный комплекс предприятия ушел с молотка более чем за 10 миллионов гривен. В торгах принял участие только один покупатель, который и стал победителем. В лот вошли здания, производственные цеха и оборудование для изготовления вина.

Также мы писали, что в Одесской области выставили на продажу заброшенную базу отдыха "Наука" с прямым выходом к Черному морю и собственной подстанцией. Ранее этот объект уже пытались продать, и во время торгов его стоимость росла более чем в сто раз. Теперь базу снова выставили на аукцион.