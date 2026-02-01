НБУ продает имущественный комплекс в Одессе на Старокиевской дороге

Имущественный комплекс Нацбанка, который продают в Одессе. Фото: setam.net

На продажу выставили целостный имущественный комплекс НБУ в промышленной зоне Одессы со стартовой ценой более 96 миллионов гривен. В документах аукциона указано, что объект имеет судебную историю и уже не впервые выставляется на торги.

Об этом стало известно из веб-портала Prozorro.Sale.

Сообщение о торгах. Фото: скриншот с prozorro.sale

В Одессе продают имущество НБУ

На электронном аукционе продают целостный имущественный комплекс по адресу 19-й километр Старокиевской дороги, 34. Общая площадь зданий и сооружений составляет 25 659,9 квадратного метра. В состав объекта входят складские и административные помещения. Комплекс расположен в зоне Кулиндоровского промышленного узла, примерно в 16 километрах от центра Одессы и недалеко от трассы международного значения М-14.

Какова цена лота

Стартовая цена лота - 96 миллионов 492 тысячи 800 гривен. Земельный участок площадью 5,15 гектара находится в постоянном пользовании Национального банка Украины.

Условия продажи предусматривают, что оборудование, которое обеспечивает работу холодильных камер, в лот не входит. Налог на добавленную стоимость в размере 20 процентов будет начислен после завершения торгов в зависимости от финальной цены продажи. Отдельно указано, что по этому объекту продолжается судебное дело. Его детали не раскрываются.

Комплекс продают не впервые

Добавим, что это не первая попытка реализовать комплекс. Ранее его уже выставляли на продажу в рамках государственных электронных торгов, однако сделки так и не были заключены.

Продажа происходит на основании решения правления Национального банка Украины об отчуждении имущества. Все расходы на оформление договора купли-продажи и нотариальные услуги должен оплатить победитель аукциона.

Продажа происходит на основании решения правления Национального банка Украины об отчуждении имущества. Все расходы на оформление договора купли-продажи и нотариальные услуги должен оплатить победитель аукциона.