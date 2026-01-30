Видео
Главная Одесса В Одессе продают землю под строительство многоэтажки — стоимость

В Одессе продают землю под строительство многоэтажки — стоимость

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 18:30
Продажа земли под застройку на Длинной в Одессе
Участок, который продают в Одессе. Фото: DIM.RIA

В Одессе выставили на продажу большой земельный участок под жилую застройку. Он расположен на улице Долгой в Киевском районе. Локацию предлагают как готовую основу для инвестиционного проекта. Часть подготовительных работ уже выполнена, что может сэкономить время и средства застройщику.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта объявлений.

Читайте также:

Что предлагают

На улице Долгой в Киевском районе Одессы продают фасадный земельный участок площадью 28 соток. Объект предлагают под жилую застройку с возможностью возведения пятиэтажного дома. Фасадное расположение обеспечивает удобный заезд и хорошую видимость с улицы. Стоимость участка составляет 900 тысяч долларов США, или около 32 143 долларов за сотку.

На участке уже выполнен значительный объем подготовительных работ. В частности, разработан котлован и забито 223 сваи глубиной 13 метров, что может существенно сократить сроки начала строительства. Территория ограждена, есть фундамент. Земля имеет государственный акт, документы готовы к заключению сделки. Участок равнинный, размеры — около 62,5 на 47 метров. Локацию позиционируют как перспективную для жилого проекта в районе, который активно развивается.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продадут участок под строительство за 430 тысяч долларов. Также мы писали, что на продажу выставили еще один участок, однако уже за миллион.

Одесса земля Одесская область Новости Одессы продажа цена
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
