Продажа земли под застройку на Длинной в Одессе

Участок, который продают в Одессе. Фото: DIM.RIA

В Одессе выставили на продажу большой земельный участок под жилую застройку. Он расположен на улице Долгой в Киевском районе. Локацию предлагают как готовую основу для инвестиционного проекта. Часть подготовительных работ уже выполнена, что может сэкономить время и средства застройщику.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта объявлений.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

На улице Долгой в Киевском районе Одессы продают фасадный земельный участок площадью 28 соток. Объект предлагают под жилую застройку с возможностью возведения пятиэтажного дома. Фасадное расположение обеспечивает удобный заезд и хорошую видимость с улицы. Стоимость участка составляет 900 тысяч долларов США, или около 32 143 долларов за сотку.

На участке уже выполнен значительный объем подготовительных работ. В частности, разработан котлован и забито 223 сваи глубиной 13 метров, что может существенно сократить сроки начала строительства. Территория ограждена, есть фундамент. Земля имеет государственный акт, документы готовы к заключению сделки. Участок равнинный, размеры — около 62,5 на 47 метров. Локацию позиционируют как перспективную для жилого проекта в районе, который активно развивается.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продадут участок под строительство за 430 тысяч долларов. Также мы писали, что на продажу выставили еще один участок, однако уже за миллион.