Продажа коммерческого участка в Совиньоне Одесса

Земля под строительство в Одессе за 430 тыс. долл — какие условия
В элитном микрорайоне Совиньон в Одессе продают земельный участок коммерческого назначения. Речь идет о просторной территории на улице Трамвайной. Место подходит как для бизнеса, так и для инвестиционных проектов. Участок расположен в закрытом поселении с охраной и готовой инфраструктурой.
Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.
Что предлагают
На продажу выставили земельный участок площадью 86 соток в поселке Совиньон. Территория имеет ровный рельеф и чернозем, что значительно упрощает подготовку к строительству. Длина участка составляет 257 метров, он расположен непосредственно в пределах населенного пункта. Целевое назначение позволяет использование земли под коммерческие объекты, в частности мойку или МАФы. К участку подведен центральный водопровод, а подъезд находится под видеонаблюдением.
Совиньон — это закрытый поселок с круглосуточной охраной и развитой инфраструктурой. Рядом работают магазины, рестораны, обустроены детские площадки и зоны отдыха. Также локация имеет удобную транспортную развязку, что важно для ведения бизнеса. Участок позиционируют как перспективное место для коммерческой деятельности или долгосрочных инвестиций. Цена — 430 тысяч долларов.
