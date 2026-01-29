Продажа коммерческого участка в Совиньоне Одесса

Участок, который продают в Одессе. Фото: DIM.RIA

В элитном микрорайоне Совиньон в Одессе продают земельный участок коммерческого назначения. Речь идет о просторной территории на улице Трамвайной. Место подходит как для бизнеса, так и для инвестиционных проектов. Участок расположен в закрытом поселении с охраной и готовой инфраструктурой.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Реклама

Читайте также:

Что предлагают

На продажу выставили земельный участок площадью 86 соток в поселке Совиньон. Территория имеет ровный рельеф и чернозем, что значительно упрощает подготовку к строительству. Длина участка составляет 257 метров, он расположен непосредственно в пределах населенного пункта. Целевое назначение позволяет использование земли под коммерческие объекты, в частности мойку или МАФы. К участку подведен центральный водопровод, а подъезд находится под видеонаблюдением.

Совиньон — это закрытый поселок с круглосуточной охраной и развитой инфраструктурой. Рядом работают магазины, рестораны, обустроены детские площадки и зоны отдыха. Также локация имеет удобную транспортную развязку, что важно для ведения бизнеса. Участок позиционируют как перспективное место для коммерческой деятельности или долгосрочных инвестиций. Цена — 430 тысяч долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе продают участок за миллион долларов. Также мы писали о том, сколько стоит кусок земли в Аркадии.