Продаж комерційної ділянки в Совіньйоні Одеса

Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: DIM.RIA

В елітному мікрорайоні Совіньйон в Одесі продають земельну ділянку комерційного призначення. Йдеться про простору територію на вулиці Трамвайній. Місце підходить як для бізнесу, так і для інвестиційних проєктів. Ділянка розташована в закритому поселенні з охороною та готовою інфраструктурою.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують

На продаж виставили земельну ділянку площею 86 соток у селищі Совіньйон. Територія має рівний рельєф і чорнозем, що значно спрощує підготовку до будівництва. Довжина ділянки становить 257 метрів, вона розташована безпосередньо в межах населеного пункту. Цільове призначення дозволяє використання землі під комерційні об’єкти, зокрема мийку або МАФи. До ділянки підведений центральний водопровід, а під’їзд перебуває під відеоспостереженням.

Совіньйон — це закрите селище з цілодобовою охороною та розвиненою інфраструктурою. Поруч працюють магазини, ресторани, облаштовані дитячі майданчики та зони відпочинку. Також локація має зручну транспортну розв’язку, що важливо для ведення бізнесу. Ділянку позиціонують як перспективне місце для комерційної діяльності або довгострокових інвестицій. Ціна — 430 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають ділянку за мільйон доларів. Також ми писали про те, скільки коштує шматок землі в Аркадії.