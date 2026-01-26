Продаж землі в Аркадії Одеса Каманіна 50 соток

Вид на Аркадію з неба. Фото ілюстративне: Південний кур'єр

В Одесі в Аркадії виставили на продаж велику ділянку. Земля розташована на вулиці Каманіна, у приватному секторі. До узбережжя — кілька хвилин пішки. Ділянку розглядають під житлову забудову.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

В Одесі продають земельну ділянку площею 50 соток в одному з найпривабливіших районів міста — Аркадії. Об’єкт розташований на вулиці Каманіна, серед приватної забудови. До моря — близько п’яти хвилин пішки. Земля має цільове призначення для житлової забудови садибного типу. Ділянка входить до зони Ж-1, що дозволяє будівництво таунхаусів, котеджів або малоповерхових будинків до п’яти поверхів. Раніше тут планували звести 23 таунхауси — вже є готовий проєкт будинків та погоджені інженерні комунікації.

План забудови на ділянці. Фото: OLX

На території розміщені старі будівлі загальною площею близько 650 квадратних метрів. Право власності на них оформлене. Також пройдена сесія з землеустрою. Ділянка має два заїзди з вулиці Каманіна, що спрощує майбутню забудову. Вартість землі становить 1,5 мільйона доларів США. Продаж здійснюється без комісії.

Ділянка, яку продають. Фото: OLX

