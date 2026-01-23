Відео
В Одесі продають готовий бізнес у центрі міста — ціна вражає

В Одесі продають готовий бізнес у центрі міста — ціна вражає

Дата публікації: 23 січня 2026 11:49
Продаж ресторану Червоний лобстер в Одесі ціна та деталі
Ресторан, який продають в Одесі. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі, біля парку Шевченка виставили на продаж відомий ресторанний комплекс. Нерухомість розташована у престижній зоні та має власну територію. Однак ціна вражає.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

@ekaterinakozlovsk7

0️⃣6️⃣3️⃣7️⃣0️⃣3️⃣5️⃣5️⃣2️⃣0️⃣

♬ оригинальный звук - Rieltor Odessa

Що пропонують

Новому власнику пропонують капітальну будівлю площею 550 квадратних метрів. Ресторан має три поверхи та експлуатовану покрівлю, яку можна облаштувати під додаткову зону відпочинку. Заклад стоїть на ділянці у 10 соток, має свою парковку та літній майданчик.

Усередині розташовані зали, здатні прийняти одночасно до 180 гостей. Об’єкт повністю автономний. Є газ та комбінована система опалення. Заклад працював понад 20 років, має впізнаване ім’я та всі необхідні документи для швидкого переоформлення власності. За нерухомість у престижній локації просять два мільйони доларів, пропонуючи використовувати її як для ресторанного бізнесу, так і для оренди.

Реакція соцмереж

Більшість користувачів у мережі відреагували на ціну з іронією та обуренням. Люди вважають вартість відірваною від реальності, зазначаючи, що за подібну суму можна придбати розкішну нерухомість на європейських курортах. Багато хто впевнений, що через війну та низьку відвідуваність такий проєкт просто не зможе окупитися найближчим часом.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в центрі Одеси біля "Привозу" продають квартиру. Також ми писали про те, скільки коштує оренда еліткої нерухомості на Дерибасівській.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
