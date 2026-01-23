Продаж ресторану Червоний лобстер в Одесі ціна та деталі

Ресторан, який продають в Одесі. Фото: скриншот із Google Maps

В Одесі, біля парку Шевченка виставили на продаж відомий ресторанний комплекс. Нерухомість розташована у престижній зоні та має власну територію. Однак ціна вражає.

Відео з оглядом шириться у соцмережах.

Що пропонують

Новому власнику пропонують капітальну будівлю площею 550 квадратних метрів. Ресторан має три поверхи та експлуатовану покрівлю, яку можна облаштувати під додаткову зону відпочинку. Заклад стоїть на ділянці у 10 соток, має свою парковку та літній майданчик.

Усередині розташовані зали, здатні прийняти одночасно до 180 гостей. Об’єкт повністю автономний. Є газ та комбінована система опалення. Заклад працював понад 20 років, має впізнаване ім’я та всі необхідні документи для швидкого переоформлення власності. За нерухомість у престижній локації просять два мільйони доларів, пропонуючи використовувати її як для ресторанного бізнесу, так і для оренди.

Реакція соцмереж

Більшість користувачів у мережі відреагували на ціну з іронією та обуренням. Люди вважають вартість відірваною від реальності, зазначаючи, що за подібну суму можна придбати розкішну нерухомість на європейських курортах. Багато хто впевнений, що через війну та низьку відвідуваність такий проєкт просто не зможе окупитися найближчим часом.

