Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе продают готовый бизнес в центре города — цена удивляет

В Одессе продают готовый бизнес в центре города — цена удивляет

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 11:49
Продажа ресторана Красный лобстер в Одессе цена и детали
Ресторан, который продают в Одессе. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе, возле парка Шевченко выставили на продажу известный ресторанный комплекс. Недвижимость расположена в престижной зоне и имеет собственную территорию. Однако цена поражает.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@ekaterinakozlovsk7

0️⃣6️⃣3️⃣7️⃣0️⃣3️⃣5️⃣5️⃣2️⃣0️⃣

♬ оригинальный звук - Rieltor Odessa

Что предлагают

Новому владельцу предлагают капитальное здание площадью 550 квадратных метров. Ресторан имеет три этажа и эксплуатируемую кровлю, которую можно обустроить под дополнительную зону отдыха. Заведение стоит на участке в 10 соток, имеет свою парковку и летнюю площадку.

Внутри расположены залы, способные принять одновременно до 180 гостей. Объект полностью автономный. Есть газ и комбинированная система отопления. Заведение работало более 20 лет, имеет узнаваемое имя и все необходимые документы для быстрого переоформления собственности. За недвижимость в престижной локации просят два миллиона долларов, предлагая использовать ее как для ресторанного бизнеса, так и для аренды.

Реакция соцсетей

Большинство пользователей в сети отреагировали на цену с иронией и возмущением. Люди считают стоимость оторванной от реальности, отмечая, что за подобную сумму можно приобрести роскошную недвижимость на европейских курортах. Многие уверены, что из-за войны и низкой посещаемости такой проект просто не сможет окупиться в ближайшее время.

Напомним, мы сообщали о том, что в центре Одессы возле "Привоза" продают квартиру. Также мы писали о том, сколько стоит аренда элитной недвижимости на Дерибасовской.

Одесса Одесская область Новости Одессы бизнес продажа цена
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации