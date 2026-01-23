Продажа ресторана Красный лобстер в Одессе цена и детали

Ресторан, который продают в Одессе. Фото: скриншот из Google Maps

В Одессе, возле парка Шевченко выставили на продажу известный ресторанный комплекс. Недвижимость расположена в престижной зоне и имеет собственную территорию. Однако цена поражает.

Видео с осмотром распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Новому владельцу предлагают капитальное здание площадью 550 квадратных метров. Ресторан имеет три этажа и эксплуатируемую кровлю, которую можно обустроить под дополнительную зону отдыха. Заведение стоит на участке в 10 соток, имеет свою парковку и летнюю площадку.

Внутри расположены залы, способные принять одновременно до 180 гостей. Объект полностью автономный. Есть газ и комбинированная система отопления. Заведение работало более 20 лет, имеет узнаваемое имя и все необходимые документы для быстрого переоформления собственности. За недвижимость в престижной локации просят два миллиона долларов, предлагая использовать ее как для ресторанного бизнеса, так и для аренды.

Реакция соцсетей

Большинство пользователей в сети отреагировали на цену с иронией и возмущением. Люди считают стоимость оторванной от реальности, отмечая, что за подобную сумму можно приобрести роскошную недвижимость на европейских курортах. Многие уверены, что из-за войны и низкой посещаемости такой проект просто не сможет окупиться в ближайшее время.

