Главная Одесса В Одессе продают участок земли возле Аркадии за 1,5 млн. дол

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 15:45
Продажа земли в Аркадии, Одесса, Каманина 50 соток
Вид на Аркадию с неба. Фото иллюстративное: Южный курьер

В Одессе в Аркадии выставили на продажу большой участок. Земля расположена на улице Каманина, в частном секторе. До побережья — несколько минут пешком. Участок рассматривают под жилую застройку.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Что предлагают

В Одессе продают земельный участок площадью 50 соток в одном из самых привлекательных районов города — Аркадии. Объект расположен на улице Каманина, среди частной застройки. До моря — около пяти минут пешком. Земля имеет целевое назначение для жилой застройки усадебного типа. Участок входит в зону Ж-1, что позволяет строительство таунхаусов, коттеджей или малоэтажных домов до пяти этажей. Ранее здесь планировали возвести 23 таунхауса — уже есть готовый проект домов и согласованные инженерные коммуникации.

План застройки на участке. Фото: OLX

На территории размещены старые здания общей площадью около 650 квадратных метров. Право собственности на них оформлено. Также пройдена сессия по землеустройству. Участок имеет два заезда с улицы Каманина, что упрощает будущую застройку. Стоимость земли составляет 1,5 миллиона долларов США. Продажа осуществляется без комиссии.

Участок, который продают, фото: OLX

Напомним, мы сообщали, что в центре Одессы продают готовый бизнес за 2 миллиона долларов. Также мы писали о том, что в Одессе продают квартиру-дом с сюрпризом.

Одесса земля Одесская область Новости Одессы продажа
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
