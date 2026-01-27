Продаж ділянки 8 соток біля Дому Меблів в Одесі

Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: OLX

В одному з житлових районів міста виставили на продаж земельну ділянку площею 8 соток. Вона розташована поблизу Дому Меблів і має всі міські комунікації. На території вже є житловий будинок та господарські споруди. Вартість об’єкта — 100 тисяч доларів.

Що пропонують

У районі Дому Меблів в Одесі продають ділянку правильної форми з повним пакетом документів і державним актом. Земля належить до категорії житлової та суспільної забудови й розташована безпосередньо в межах міста. Площа ділянки становить 8 соток. До неї веде асфальтована дорога, підключені центральний водопровід, каналізація, електрика та газ.

На території вже є частина будинку площею 64 квадратні метри у житловому стані. У будинку чотири кімнати, просторий санвузол і встановлений двоконтурний котел. Також на ділянці розміщені сарай та господарські приміщення.



Розмір і форма землі дозволяють звести ще один будинок або використати територію під комерційну забудову. Поруч добре розвинена інфраструктура: школи, дитячі садки, магазини, супермаркети, ТРЦ, відділення банків і пошти, а також зупинки громадського транспорту. У пішій доступності — ринок "Малиновський" і зручна транспортна розв’язка. Ціна такого об'єкту — 100 000 доларів.

