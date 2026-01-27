Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі продають ділянку на 8 соток за 100 тис. дол — деталі

В Одесі продають ділянку на 8 соток за 100 тис. дол — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 18:27
Продаж ділянки 8 соток біля Дому Меблів в Одесі
Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: OLX

В одному з житлових районів міста виставили на продаж земельну ділянку площею 8 соток. Вона розташована поблизу Дому Меблів і має всі міські комунікації. На території вже є житловий будинок та господарські споруди. Вартість об’єкта — 100 тисяч доларів.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

У районі Дому Меблів в Одесі продають ділянку правильної форми з повним пакетом документів і державним актом. Земля належить до категорії житлової та суспільної забудови й розташована безпосередньо в межах міста. Площа ділянки становить 8 соток. До неї веде асфальтована дорога, підключені центральний водопровід, каналізація, електрика та газ.

В Одесі продають земельну ділянку
Частина ділянки, яку продають. Фото: OLX

На території вже є частина будинку площею 64 квадратні метри у житловому стані. У будинку чотири кімнати, просторий санвузол і встановлений двоконтурний котел. Також на ділянці розміщені сарай та господарські приміщення.
 

В Одесі продають земельну ділянку
Будинок, який є на території. Фото: OLX

Розмір і форма землі дозволяють звести ще один будинок або використати територію під комерційну забудову. Поруч добре розвинена інфраструктура: школи, дитячі садки, магазини, супермаркети, ТРЦ, відділення банків і пошти, а також зупинки громадського транспорту. У пішій доступності — ринок "Малиновський" і зручна транспортна розв’язка. Ціна такого об'єкту — 100 000 доларів. 

В Одесі продають земельну ділянку
Прибудова, яка є на місці. Фото: OLX

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Аркадії продають земельну ділянку за 1,5 млн. доларів. Також ми писали, що в центрі Одеси на продаж виставили готовий бізнес.

Одеса земля Одеська область Новини Одеси продаж
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації