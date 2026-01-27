Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе продают участок на 8 соток за 100 тыс. долл — детали

В Одессе продают участок на 8 соток за 100 тыс. долл — детали

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 18:27
Продажа участка 8 соток возле Дома Мебели в Одессе
Участок, который продают в Одессе. Фото: OLX

В одном из жилых районов города выставили на продажу земельный участок площадью 8 соток. Он расположен вблизи Дома Мебели и имеет все городские коммуникации. На территории уже есть жилой дом и хозяйственные постройки. Стоимость объекта - 100 тысяч долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Реклама
Читайте также:

Что предлагают

В районе Дома Мебели в Одессе продают участок правильной формы с полным пакетом документов и государственным актом. Земля относится к категории жилой и общественной застройки и расположена непосредственно в черте города. Площадь участка составляет 8 соток. К нему ведет асфальтированная дорога, подключены центральный водопровод, канализация, электричество и газ.

В Одесі продають земельну ділянку
Часть участка, которую продают. фото: OLX

На территории уже есть часть дома площадью 64 квадратных метра в жилом состоянии. В доме четыре комнаты, просторный санузел и установлен двухконтурный котел. Также на участке размещены сарай и хозяйственные помещения.

В Одесі продають земельну ділянку
Дом, который есть на территории. Фото: OLX

Размер и форма земли позволяют возвести еще один дом или использовать территорию под коммерческую застройку. Рядом хорошо развита инфраструктура: школы, детские сады, магазины, супермаркеты, ТРЦ, отделения банков и почты, а также остановки общественного транспорта. В пешей доступности — рынок "Малиновский" и удобная транспортная развязка. Цена такого объекта — 100 000 долларов.

В Одесі продають земельну ділянку
Пристройка, которая есть на месте. фото: OLX

Напомним, мы сообщали, что в Аркадии продают земельный участок за 1,5 млн. долларов. Также мы писали, что в центре Одессы на продажу выставили готовый бизнес.

Одесса земля Одесская область Новости Одессы продажа
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации