Продажа участка 8 соток возле Дома Мебели в Одессе

Участок, который продают в Одессе. Фото: OLX

В одном из жилых районов города выставили на продажу земельный участок площадью 8 соток. Он расположен вблизи Дома Мебели и имеет все городские коммуникации. На территории уже есть жилой дом и хозяйственные постройки. Стоимость объекта - 100 тысяч долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Что предлагают

В районе Дома Мебели в Одессе продают участок правильной формы с полным пакетом документов и государственным актом. Земля относится к категории жилой и общественной застройки и расположена непосредственно в черте города. Площадь участка составляет 8 соток. К нему ведет асфальтированная дорога, подключены центральный водопровод, канализация, электричество и газ.

Часть участка, которую продают. фото: OLX

На территории уже есть часть дома площадью 64 квадратных метра в жилом состоянии. В доме четыре комнаты, просторный санузел и установлен двухконтурный котел. Также на участке размещены сарай и хозяйственные помещения.

Дом, который есть на территории. Фото: OLX

Размер и форма земли позволяют возвести еще один дом или использовать территорию под коммерческую застройку. Рядом хорошо развита инфраструктура: школы, детские сады, магазины, супермаркеты, ТРЦ, отделения банков и почты, а также остановки общественного транспорта. В пешей доступности — рынок "Малиновский" и удобная транспортная развязка. Цена такого объекта — 100 000 долларов.

Пристройка, которая есть на месте. фото: OLX

