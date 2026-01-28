Продаж ділянки на Костанді в Одесі за $1 млн

Вулиця Костанді. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі виставили на продаж велику ділянку під житлову забудову. Йдеться про землю у Київському районі, на вулиці Костанді. Вартість об’єкта оцінили в один мільйон доларів.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Що пропонують

Земельну ділянку площею 25 соток продають у районі Великий Фонтан, на вулиці Костанді, 104/1. Вона розташована безпосередньо в межах населеного пункту та підходить для житлової забудови. На території вже є город, сад і виноградник. Ділянка огороджена парканом, також передбачене місце під гараж.

Ділянка, яку продають. Фото: Dom.Ria

Рельєф рівнинний, ґрунт — чорнозем, що вважається одним із найкращих для будівництва й озеленення. Форма ділянки майже квадратна — приблизно 50 на 50 метрів. Такі параметри дозволяють зручно планувати забудову або поділ на кілька об’єктів. Вартість земельної ділянки становить 1 000 000 доларів США.

Сміття на ділянці. Фото: Dom.Ria

Сміття на ділянці. Фото: Dom.Ria