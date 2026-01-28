Видео
Главная Одесса Участок в Одессе за миллион долларов — где расположен

Участок в Одессе за миллион долларов — где расположен

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 15:25
Продажа участка на Костанди в Одессе за $1 млн
Улица Костанди. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе выставили на продажу большой участок под жилую застройку. Речь идет о земле в Киевском районе, на улице Костанди. Стоимость объекта оценили в один миллион долларов.

Об этом Новини.LIVE узнали из сайта объявлений.

Читайте также:

Что предлагают

Земельный участок площадью 25 соток продают в районе Большой Фонтан, на улице Костанди, 104/1. Он расположен непосредственно в пределах населенного пункта и подходит для жилой застройки. На территории уже есть огород, сад и виноградник. Участок огражден забором, также предусмотрено место под гараж.

В Одесі продають ділянку за мільйон
Участок, который продают. Фото: Dom.Ria

Рельеф равнинный, почва — чернозем, который считается одним из лучших для строительства и озеленения. Форма участка почти квадратная — примерно 50 на 50 метров. Такие параметры позволяют удобно планировать застройку или разделение на несколько объектов. Стоимость земельного участка составляет 1 000 000 долларов США.

В Одесі продають ділянку за мільйон
Мусор на участке, фото: Dom.Ria

Напомним, мы сообщали, что возле Дома мебели в Одессе продают землю. Также мы писали, что выставили на продажу участок в Аркадии.

Одесса земля Одесская область Новости Одессы продажа покупка
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
