Продажа участка на Костанди в Одессе за $1 млн

В Одессе выставили на продажу большой участок под жилую застройку. Речь идет о земле в Киевском районе, на улице Костанди. Стоимость объекта оценили в один миллион долларов.

Что предлагают

Земельный участок площадью 25 соток продают в районе Большой Фонтан, на улице Костанди, 104/1. Он расположен непосредственно в пределах населенного пункта и подходит для жилой застройки. На территории уже есть огород, сад и виноградник. Участок огражден забором, также предусмотрено место под гараж.

Рельеф равнинный, почва — чернозем, который считается одним из лучших для строительства и озеленения. Форма участка почти квадратная — примерно 50 на 50 метров. Такие параметры позволяют удобно планировать застройку или разделение на несколько объектов. Стоимость земельного участка составляет 1 000 000 долларов США.

