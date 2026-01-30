Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі продають землю під зведення багатоповерхівки — вартість

В Одесі продають землю під зведення багатоповерхівки — вартість

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 18:30
Продаж землі під забудову на Довгій в Одесі
Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: DIM.RIA

В Одесі виставили на продаж велику земельну ділянку під житлову забудову. Вона розташована на вулиці Довгій у Київському районі. Локацію пропонують як готову основу для інвестиційного проєкту. Частину підготовчих робіт уже виконано, що може зекономити час і кошти забудовнику.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

На вулиці Довгій у Київському районі Одеси продають фасадну земельну ділянку площею 28 соток. Об’єкт пропонують під житлову забудову з можливістю зведення п’ятиповерхового будинку. Фасадне розташування забезпечує зручний заїзд і добру видимість з вулиці. Вартість ділянки становить 900 тисяч доларів США, або близько 32 143 доларів за сотку.

На ділянці вже виконано значний обсяг підготовчих робіт. Зокрема, розроблено котлован і забито 223 сваї глибиною 13 метрів, що може суттєво скоротити терміни початку будівництва. Територія огороджена, є фундамент. Земля має державний акт, документи готові до укладання угоди. Ділянка рівнинна, розміри — близько 62,5 на 47 метрів. Локацію позиціонують як перспективну для житлового проєкту в районі, який активно розвивається.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продать ділянку під будівництво за 430 тисяч доларів. Також ми писали, що на продаж виставили ще одну ділянку, однак вже за мільйон.

Одеса земля Одеська область Новини Одеси продаж ціна
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації