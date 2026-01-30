Продаж землі під забудову на Довгій в Одесі

Ділянка, яку продають в Одесі. Фото: DIM.RIA

В Одесі виставили на продаж велику земельну ділянку під житлову забудову. Вона розташована на вулиці Довгій у Київському районі. Локацію пропонують як готову основу для інвестиційного проєкту. Частину підготовчих робіт уже виконано, що може зекономити час і кошти забудовнику.

Про це Новини.LIVE дізналися з сайту оголошень.

Що пропонують

На вулиці Довгій у Київському районі Одеси продають фасадну земельну ділянку площею 28 соток. Об’єкт пропонують під житлову забудову з можливістю зведення п’ятиповерхового будинку. Фасадне розташування забезпечує зручний заїзд і добру видимість з вулиці. Вартість ділянки становить 900 тисяч доларів США, або близько 32 143 доларів за сотку.

На ділянці вже виконано значний обсяг підготовчих робіт. Зокрема, розроблено котлован і забито 223 сваї глибиною 13 метрів, що може суттєво скоротити терміни початку будівництва. Територія огороджена, є фундамент. Земля має державний акт, документи готові до укладання угоди. Ділянка рівнинна, розміри — близько 62,5 на 47 метрів. Локацію позиціонують як перспективну для житлового проєкту в районі, який активно розвивається.

