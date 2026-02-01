Відео
Україна
Головна Одеса НБУ знову продає великий комплекс в Одесі — що з ним не так

НБУ знову продає великий комплекс в Одесі — що з ним не так

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 15:15
НБУ продає майновий комплекс в Одесі на Старокиївській дорозі
Майновий комплекс Нацбанку, який продають в Одесі. Фото: setam.net

На продаж виставили цілісний майновий комплекс НБУ у промисловій зоні Одеси зі стартовою ціною понад 96 мільйонів гривень. У документах аукціону зазначено, що об’єкт має судову історію та вже не вперше виставляється на торги.

Про це стало відомо з вебпорталу Prozorro.Sale.

В Одесі продають майно НБУ

На електронному аукціоні продають цілісний майновий комплекс за адресою 19-й кілометр Старокиївської дороги, 34. Загальна площа будівель і споруд становить 25 659,9 квадратного метра. До складу об’єкта входять складські та адміністративні приміщення. Комплекс розташований у зоні Куліндорівського промислового вузла, приблизно за 16 кілометрів від центру Одеси та неподалік траси міжнародного значення М-14.

Яка ціна лота

Стартова ціна лота — 96 мільйонів 492 тисячі 800 гривень. Земельна ділянка площею 5,15 гектара перебуває у постійному користуванні Національного банку України.

Умови продажу передбачають, що обладнання, яке забезпечує роботу холодильних камер, до лота не входить. Податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків буде нарахований після завершення торгів залежно від фінальної ціни продажу. Окремо зазначено, що щодо цього об’єкта триває судова справа. Її деталі не розкриваються.

Комплекс продають не вперше

Додамо, що це не перша спроба реалізувати комплекс. Раніше його вже виставляли на продаж у межах державних електронних торгів, однак угоди так і не було укладено.

Продаж відбувається на підставі рішення правління Національного банку України про відчуження майна. Усі витрати на оформлення договору купівлі-продажу та нотаріальні послуги має сплатити переможець аукціону.

Нагадаємо, в Одесі продають землю під зведення багатоповерхівки. Також ми писали, що Одеса отримає 57 млн грн на завершення реконструкції важливих соціальних об’єктів.

НБУ Одеса промисловість Одеська область Новини Одеси продаж
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
