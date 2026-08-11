Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

Відпочинок на Одещині: вартість розваг в аквапарках в серпні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2026 06:33
Аквапарки Одеси та області 2026: ціни, знижки й умови
Відпочивальники в аквапарку. Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Серпнева спека в Одесі тримається, а море підходить не всім — тож аквапарки залишаються популярним способом освіжитися й провести день біля води. Комусь достатньо кількох годин у басейні, хтось їде за гірками, а хтось одразу дивиться в бік атракціонів поза чергою та VIP-зон. Тож і бюджет відпочинку може відрізнятися в рази.

Журналісти Новини.LIVE зібрали ціни на квитки до аквапарків Одеси та області й з’ясували, що відвідувачі отримують за ці гроші.

Аквапарк "Одеса"

За водними розвагами доведеться їхати трохи за межі міста — смт Авангард. День біля басейнів та на гірках для дорослого зараз коштуватиме 1400 гривень замість повної ватості 1600 гривень. Для дітей зростом до 140 см діє акційна вартість — 800 гривень замість 1200, а малеча до трьох років може пройти безкоштовно.

Аквапарк "Одеса". Фото: aquaparkodessa.com.ua
Аквапарк "Одеса". Фото: aquaparkodessa.com.ua

Квиток діє протягом усього дня — з 10:00 до 18:00. У вартість уже входять усі атракціони, шезлонги з матрацами, рятувальні жилети, надувні круги, шафка для речей та електронний браслет. Якщо ж хочеться відпочити окремою компанією, можна орендувати VIP-бунгало за 2000 гривень. Воно розраховане на чотирьох людей, а за кожного додаткового гостя доведеться доплатити ще 500 гривень. До бунгало також додаються простирадла та обслуговування офіціантом.

Територія аквапарку "Одеса". Фото: aquaparkodessa.com.ua
Територія аквапарку "Одеса". Фото: скріншот aquaparkodessa.com.ua

Є й пільги: іменинники до 18 років у свій день народження проходять безкоштовно за наявності документа. Для людей з інвалідністю I групи та учасників бойових дій передбачена знижка 50% від повної вартості квитка.

Читайте також:

Аквапарк "Hawaii"

Відпочити біля басейну в самому серці Аркадії можна як кілька годин, так і весь день — і від цього напряму залежатиме ціна квитка. Hawaii працює з 9:00 до 19:00. Основна зона Aloha включає всі гірки та атракціони, шезлонг, ресторан і шафку для речей. У будні дорослий квиток коштує 1000 грн з 9:00 до 14:00, 1150 грн з 14:00 до 19:00 та 1500 грн на весь день, дитячий — 850, 1000 та 1400 грн відповідно. З п’ятниці по неділю ціни становлять 1080–1580 грн для дорослих та 930–1480 грн для дітей.

Аквапарк "Hawaii". Фото: aquapark-hawaii.com.ua
Аквапарк "Hawaii". Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Для тих, хто хоче більше комфорту, працює VIP-зона Aqualina. Тут є окремий ресторан, індивідуальний сервіс, рушник, джакузі з підігрівом, бар на воді та комфортні шезлонги. Крім того, VIP-квиток дає право проходити до гірок поза загальною чергою та користуватися ліфтом. У будні такий відпочинок коштуватиме дорослому від 1300 до 2400 грн, дитині — від 1000 до 1700 грн. З п’ятниці по неділю — 1380–2480 грн для дорослих та 1080–1780 грн для дітей.

Карта аквапарку "Hawaii". Фото: aquapark-hawaii.com.ua
Карта аквапарку "Hawaii". Фото: скріншот aquapark-hawaii.com.ua

Для компанії до десяти людей у Aqualina можна орендувати бунгало за 5000 грн із приватними шторками та системою туманного охолодження. Окремо можна взяти сейф за 250 грн або рушник у зоні Aloha за 200 грн; в Aqualina один рушник уже входить у вартість, а додатковий коштує 250 грн. Звичних знижок тут немає, проте імениннику дарують безкоштовний вхід за умови банкету від 10 осіб. Також на територію Aqualina дозволено приходити з маленькою собакою.

Аквапарк "Затока"

Для тих, хто цього літа обрав відпочинок у Затоці, — місцевий аквапарк при готелі. Для гостей готелю вхід до аквапарку безкоштовний. Для інших відвідувачів квиток діє протягом усього дня — з 10:00 до 18:00, а його вартість не залежить від часу приходу. У серпні дорослий квиток коштує 1400 грн замість 1600, дитячий — 1000 грн замість 1200. Діти до трьох років проходять безкоштовно у супроводі батьків.

Аквапарк "Затока". Фото: aquaparkzatoka.com.ua
Аквапарк "Затока". Фото: aquaparkzatoka.com.ua

Гостям зростом від 140 см доступні 11 водних гірок висотою від 12 до 14 метрів, а для дітей — 15 гірок, окремий басейн із підігрівом та водоспад. Також на території є великий басейн площею 5000 м², зона з течією, водомети та чотири гідромасажні зони. Протягом дня проводять аквааеробіку, йогу, конкурси, танці та пінні вечірки з аніматорами.

ГІрки в аквапарку "Затока". Фото: aquaparkzatoka.com.ua
ГІрки в аквапарку "Затока". Фото: скріншот aquaparkzatoka.com.ua

Іменинники до 18 років можуть потрапити сюди безкоштовно за наявності документа, а для учасників бойових дій діє знижка 50% від повної вартості квитка. Квитки продають лише в день відвідування, а рушники на місці не видають, тому їх потрібно брати із собою.

Парк "Нью-Васюки"

Ще один варіант для відпочинку неподалік Одеси, і не лише водного — парк "Нью-Васюки" у селі Молодіжне. Сам парк працює щодня з 9:00 до 20:00, а водні локації — до 19:00. У будні повний квиток коштує 900 грн, пільговий — 700 грн, а у вихідні — 1200 та 1000 грн відповідно. Пільгова ціна діє для дітей від 6 до 13 років, УБД, ВПО, людей з інвалідністю I–II груп, багатодітних родин та відвідувачів старших за 70 років. Діти до шести років та іменинники у свій день народження можуть пройти безкоштовно за наявності документа.

Парк "Нью-Васюки". Фото: new-vasyuki.com.ua
Парк "Нью-Васюки". Фото: new-vasyuki.com.ua

За один квиток тут можна провести день не лише біля басейну. У вартість входять чотири водні зони — Акваленд, два Спрей-парки та Pool-zone. В Акваленді є шість дорослих і п’ять дитячих гірок та спільний басейн. У Спрей-парку — десятки водних елементів, гірки та дитячий басейн із гідромасажем, а в Pool-zone — басейни, зокрема дитячий із підігрівом, три дитячі гірки, водяна завіса та батутна арена.

Водні локації в парку "Нью-Васюки". Фото: скріншот new-vasyuki.com.ua
Водні локації в парку "Нью-Васюки". Фото: скріншот new-vasyuki.com.ua

Повний квиток також відкриває доступ до 12 сухих атракціонів, серед яких тюбінг-парк, батути й тарзанки, а ще до тематичних локацій та зон із тваринами. Тож сюди можна їхати фактично на цілий день і чергувати водні розваги з іншими активностями. Водночас на територію водних зон не дозволяють приносити свою їжу та напої, а також приходити з домашніми тваринами — перекусити можна в кафе, піцерії або ресторані на території парку.

OASIS AQUA COMPLEX

Якщо хочеться залишитися в межах Одеси, можна звернути увагу на OASIS AQUA COMPLEX. У будні в основній зоні дорослий квиток коштує 800 грн з 9:00 до 14:00, 850 грн з 14:00 до 19:00 та 1100 грн на весь день. Дитячий — 650, 700 та 900 грн відповідно. З п’ятниці по неділю ціни трохи вищі: 900–1300 грн для дорослих та 700–950 грн для дітей. Дитячий тариф діє для гостей зростом до 140 см, а малеча до трьох років проходить безкоштовно.

OASIS AQUA COMPLEX. Фото: Insta @oasis_aquacomplex
OASIS AQUA COMPLEX. Фото: Insta @oasis_aquacomplex

Для більш комфортного відпочинку, є Lounge-зона. У будні дорослий квиток сюди коштує 1100–1600 грн, дитячий — 900–1100 грн, а з п’ятниці по неділю — 1300–1700 грн та 1000–1200 грн відповідно. До Lounge-квитка входять рушник, шезлонг, парасолька, персональна шафка та доступ до всієї інфраструктури комплексу — гірок, дитячого басейну, ігрового майданчика та розважальних програм. В основній зоні також доступні басейн, гірки, ресторан, бар, дитяча зона та водні батути.

Територія OASIS AQUA COMPLEX. Фото: скріншот oasis-aqua.com.ua
Територія OASIS AQUA COMPLEX. Фото: скріншот oasis-aqua.com.ua

За додатковий комфорт доведеться доплатити окремо: бунгало коштує 2000 грн, рушник і сейф — по 200 грн, "Куб" та ліжко — по 1500 грн, ліжко Deluxe — 2000 грн, "Перлина" — 800 грн. Передбачені й спеціальні умови: для Героїв України вхід безкоштовний, учасникам бойових дій надають знижку 50%, людям з особливими потребами — 15%, так само 15% можна отримати при груповому відвідуванні від 10 осіб.

Аквапарк "Орбіта"

Серед бюджетніших варіантів є аквапарк при базі відпочинку "Орбіта" в Коблевому. Зараз тут діють акційні ціни: з понеділка по п’ятницю дорослий квиток коштує 700 грн, дитячий — 500 грн, а у вихідні — 800 та 600 грн відповідно. Звичайна вартість на день становить 1000 грн для дорослого та 800 грн для дитини. Аквапарк працює з 10:00 до 18:00, а діти зростом до 110 см проходять безкоштовно у супроводі дорослого.

Аквапарк "Орбіта". Фото: koblevo-orbita.com.ua
Аквапарк "Орбіта". Фото: koblevo-orbita.com.ua

Для тих, хто зупиняється безпосередньо на базі відпочинку "Орбіта", окремо платити за водні розваги не потрібно — відвідування басейну, дорослого та дитячого аквапарків уже входить у вартість номера. Разом із проживанням гості отримують шезлонги та тіньові навіси, дитячу анімацію й доступ до ігрових майданчиків. Іменинники також можуть відвідати аквапарк безкоштовно, але потрібно мати оригінал паспорта та його копію.

Ціни в аквапарку "Орбіта". Фото: скріншот koblevo-orbita.com.ua
Ціни в аквапарку "Орбіта". Фото: скріншот koblevo-orbita.com.ua

Є й кілька організаційних моментів. За браслет на вході залишають 200 грн застави, ще 100 грн — за шафку в роздягальні; обидві суми повертають після відвідування. Оренда сейфа коштує 100 грн. Один дорослий може супроводжувати не більше двох дітей. Аквапарк працює щодня, однак гірка "Знизу вгору" тимчасово закрита, а під час відключень електроенергії гірки не працюють.

Атракціон в аквапарку. Фото: aquapark-hawaii.com.ua
Водні розваги в аквапарку. Фото: aquapark-hawaii.com.ua

Вибір водних розваг цього літа в Одесі справді великий. Можна вкластися у відносно бюджетний час біля води, а можна доплатити за комфорт і провести там майже весь день без поспіху. Тож тут уже все впирається не стільки в сам аквапарк, скільки у план на відпочинок — з дітьми, компанією друзів чи просто заради кількох годин у басейні наодинці.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує відпочинок у Коблевому в серпні та які умови пропонують готелі за різний бюджет. Через закриті пляжі частина комплексів робить ставку саме на басейни та власні зони відпочинку.

Також Новини.LIVE порівняли ціни на житло в різних районах Одеси — від бюджетних хостелів до преміальних готелів біля моря. За шість ночей для двох сума може відрізнятися в десятки разів залежно від району, формату проживання та рівня сервісу.

Одеса відпочинок відпустка Україна Новини Одеси
Вікторія Бєккєр - Журналіст
Автор:
Вікторія Бєккєр
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації