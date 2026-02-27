Як економити студенту в Одесі: лайфхаки та дешеві локації

Хлопець сидить у телефоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Студентські роки в Одесі зазвичай асоціюються не лише з парами, а й з постійним пошуком балансу між порожнім гаманцем та бажанням розважатися. Місто біля моря пропонує безліч спокус, проте досвідчені студенти вже давно вивчили таємні маршрути, що дозволяють жити на повну без зайвих витрат. Знання правильних локацій та використання прихованих пільг допомагають зберегти стипендію до кінця місяця.

Новини.LIVE зібрали лайфхаки, як одеським студентам балансувати між економією та розвагами.

Дешева та смачна їжа

Перше правило виживання в Одесі — забути про дорогі ресторани в центрі, де ціни розраховані на туристів. Натомість варто звернути увагу на мережеві їдальні та "кулінарії" при великих супермаркетах. У вечірні години багато з них пропонують знижки до 50% на готові страви, що є ідеальним варіантом для тих, хто не має часу або бажання готувати в гуртожитку. Також не варто ігнорувати легендарний ринок "Привоз". Якщо прийти туди ближче до закриття, можна придбати свіжі овочі, фрукти та молочні продукти за цінами, значно нижчими від магазинних. Одеські бабусі охоче торгуються, а для студента це чудовий шанс не тільки зекономити, а й прокачати навички комунікації. Крім того, на самому ринку є точки з найдешевшою вуличною їжею, яка за смаком не поступається модним фуд-кортам.

Транспорт та пересування містом

Транспортне питання в Одесі вирішується за допомогою учнівського квитка. Електротранспорт залишається найвигіднішим способом пересування. Проїзний на місяць окупається вже за перший тиждень активних поїздок. Якщо ж ви віддаєте перевагу маршруткам, намагайтеся планувати маршрут так, щоб уникати пересадок, або користуйтеся сервісами прокату самокатів, які часто дають бонуси за реєстрацію нових користувачів. Для тих, хто любить гуляти пішки, Одеса — справжній рай. Більшість цікавих локацій у центрі розташовані поруч, тому зручне взуття допоможе заощадити на таксі. До речі, про таксі, користуйтеся мобільними додатками, де можна порівняти ціни різних служб одночасно — іноді різниця в ціні на одну й ту саму поїздку сягає 40–50 гривень.

Розваги та культурне життя

Бути студентом в Одесі — це мати доступ до культури майже задарма. Багато музеїв та галерей міста мають дні відкритих дверей, коли вхід вільний для всіх. Одеський оперний театр та інші театри міста часто пропонують "студентські квитки" — це вхідні квитки на гальорку за символічну ціну, які можна придбати за годину до початку вистави за наявності вільних місць. Не забувайте про головний безкоштовний актив Одеси — море. Прогулянка Трасою здоров'я, пікнік на пляжі в міжсезоння або вечірні посиденьки на набережній Аркадії не коштують нічого, але дарують емоцій більше, ніж похід у кіно. Крім того, у місті діє багато молодіжних хабів та бібліотек нового формату, де можна безкоштовно попрацювати з ноутбуком, випити чаю та відвідати лекції чи кінопокази.

Лайфхаки для побуту

Щоб не витрачати зайве на одяг, молодь Одеси все частіше обирає стокові магазини та секонд-хенди в дні оновлення товару. Там можна знайти брендові речі за ціною чашки кави. Також корисно стежити за локальними групами в соцмережах типу "Віддам задарма", де люди часто віддають меблі, посуд або техніку, що значно полегшує облаштування кімнати в гуртожитку. Навчання в Одесі може бути бюджетним, якщо підходити до витрат з розумом. Місто дає тисячу можливостей, головне — вчасно помічати знижки, не соромитися свого статусу студента і пам'ятати, що найкращі спогади часто створюються саме тоді, коли в кишені лише кілька монет, але навколо — друзі та неповторна одеська атмосфера.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, де краще жити одеській молоді. Адже питання власного житла для молодих людей в Одесі стає справжнім викликом. Вибір зазвичай стоїть між новобудовами та старим фондом. Кожен варіант приховує в собі як фінансові пастки, так і несподівані переваги для комфортного життя.

Також ми писали, що роботодавці дедалі частіше відмовляються від застарілих вимог щодо вищої освіти. Компанії міста готові брати на роботу молодь, звертаючи увагу на реальні навички та потенціал, а не на наявність диплома. Сьогодні амбітні одесити будують успішну кар'єру в торгівлі, технологіях або сфері гостинності, починаючи свій шлях з найпростіших позицій.