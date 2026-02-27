Новобудова чи вторинка: що обрати молоді для життя в Одесі

Житловий будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Питання власного житла для молодих людей в Одесі стає справжнім викликом. Вибір зазвичай стоїть між блискучим фасадом нового житлового комплексу та перевіреними часом стінами в історичному центрі або спальних районах. Кожен варіант приховує в собі як фінансові пастки, так і несподівані переваги для комфортного життя.

Журналісти Новини.LIVE зібрали всs нюанси, які допоможуть зберегти нерви та значні кошти під час переїзду.

Новий дім

Новобудови — це насамперед про стиль життя. Сучасні ЖК в Одесі, особливо в районах на кшталт Таїрова чи поблизу Аркадії, пропонують закриті двори, підземні паркінги та відеоспостереження. Для молодої людини, яка цінує безпеку та хоче бачити у під’їзді охайні стіни, а не написи з минулого століття, це ідеальний варіант. Великим плюсом є сучасні комунікації: нові труби не прорвуть у найневідповідніший момент, а панорамні вікна додають квартирі простору та світла.

Проте є й зворотний бік. Більшість квартир у нових будинках продаються у стані "від будівельників". Це означає, що до вартості житла треба додати ще мінімум третину на ремонт. Крім того, перші два-три роки після здачі будинку вам доведеться жити під звуки перфоратора, оскільки всі сусіди робитимуть ремонти одночасно. Також варто враховувати, що нові мікрорайони часто страждають від нестачі шкіл чи зручних транспортних розв'язок, бо інфраструктура просто не встигає за темпами забудови.

Старий фонд

Життя в будинках старого фонду має свій шарм. Якщо ми говоримо про центр Одеси, то це можливість вийти з дому і за п'ять хвилин опинитися у затишній кав'ярні або парку. Старі будинки часто мають високі стелі та дуже товсті стіни, що забезпечує чудову звуко- та теплоізоляцію. Ви не будете чути кожне слово сусіда за стіною, як це іноді буває в бюджетних новобудовах.

Головна проблема "вторинки" — зношені мережі. Стара проводка може не витримати одночасної роботи кондиціонера, пралки та кавомашини. Під’їзди часто потребують ремонту, а сусіди — це переважно люди похилого віку, чий спосіб життя може кардинально відрізнятися від вашого. Проте велика перевага в тому, що ви купуєте готову квартиру, куди можна заїхати й жити вже наступного дня, поступово змінюючи інтер’єр під себе.

Де ж краще зупинитися

Вибір залежить від ваших пріоритетів. Якщо ви працюєте віддалено і вам критично важлива тиша та сучасний сервіс — дивіться у бік нових комплексів з власною інфраструктурою. Якщо ж ви живете ритмом міста, любите піші прогулянки та хочете бути в епіцентрі подій — старий фонд у правильному районі стане кращим рішенням.

Варто також прорахувати "приховані витрати". У новобудовах часто вища плата за обслуговування будинку (ОСББ), але менші рахунки за опалення завдяки сучасним котельням. У старому фонді все навпаки. Дешеве утримання прибудинкової території, але величезні суми в платіжках взимку через погану енергоефективність будівлі.

